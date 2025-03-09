Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 2 9.03.2025, 10:38

Белоруска прошла в 1/16 финала.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе.

На турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка начала выступление со второго круга. В упорной борьбе Арине Соболенко удалось обыграть американскую соперницу Маккартни Кесслер (48-е место мирового рейтинга). Игра закончилась победой первой ракетки мира со счетом 7:6, 6:3 по итогам двух партий.

Уже известно, что в 1/16 финала против белоруски на корт выйдет итальянская теннисистка Лючия Бронцетти (62-я строчка рейтинга WTA).

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