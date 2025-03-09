закрыть
9 марта 2025, воскресенье, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

2
  • 9.03.2025, 10:38
Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Белоруска прошла в 1/16 финала.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе.

На турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка начала выступление со второго круга. В упорной борьбе Арине Соболенко удалось обыграть американскую соперницу Маккартни Кесслер (48-е место мирового рейтинга). Игра закончилась победой первой ракетки мира со счетом 7:6, 6:3 по итогам двух партий.

Уже известно, что в 1/16 финала против белоруски на корт выйдет итальянская теннисистка Лючия Бронцетти (62-я строчка рейтинга WTA).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский