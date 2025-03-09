Тридцать сребренников — прекрасная сделка 4 Vault

9.03.2025, 10:44

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Откровение Иуды сегодня.

Дети Израиля знают, что я проделал невероятную работу, фантастическую работу с царем Иудеи. Большие деньги, совершенно огромные. Но давайте признаем ПРАВДУ. Христос - ужасный лидер, просто ужасный. Совершенно НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ!

Я пытался помочь ему, поддерживал, у него было столько возможностей. Но что сказал? Ноль благодарности! НИЧЕГО! Он прогнал торговцев прямо из овального храма. Он оскорбил вице-фарисея. Ужасно, просто НЕДОПУСТИМО!

Христос не хочет мира, действительно не хочет. Он все время говорит про любовь, про прощение. СЛАБАЯ стратегия, очень плохая. Полный провал. Никто не уважает такую позицию. Худший переговорщик!

Я поцеловал Иисуса в уста и сказал: «Послушай меня, давай заключим ВЕЛИЧАЙШУЮ СДЕЛКУ. Сделку, которая выгодна всем - Синедриону, Пилату, МНЕ. Не надо зарывать редкие таланты в землю!»

Он отверг сделку! Христос слаб, у него плохие апостолы, он не умеет договариваться.

Тогда я пошел к первосвященникам - потрясающие люди, ОЧЕНЬ УМНЫЕ, ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ. Они знают, как устроен этот мир. Действительно знают. Они - и римский прокуратор ПОНТИЙ, который уважает меня, реально любит. Он говорит: «Искариот - нас в Иудее двое, ты и я!»

ОЧЕНЬ ВЕРНО! Пилат хочет мира в провинции, как и вся Иудея! А Иисус - нет.

Теперь ОН на кресте. Жаль, очень жаль. Но кто в этом виноват? Христос сам выбрал крест! Плохая политика, плохие ПОСЛЕДСТВИЯ.

Обо мне разносят фейки, говорят что я продал, предал Христа. ЛОЖЬ! Он в любой момент мог признать реальное положение вещей! Это был ЕГО выбор! Я заключил прекрасную сделку! ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ! Никто бы не получил больше!

Теперь христиане стенают, но почему они не послушали меня раньше? Слабые плачут, сильные делают сделки. И я сделал лучшую СДЕЛКУ в истории!

Иуды ВСЕГДА выигрывают!

Vault, Livejournal

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