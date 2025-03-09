Интервальное голодание 8:16: как время суток влияет на похудение 9.03.2025, 10:50

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Ученые пришли к поразительным выводам.

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, показало, что у людей с ожирением, соблюдающих 8-часовой режим питания с ограничением по времени, наблюдалось снижение веса и улучшение метаболических и сердечно-сосудистых показателей, пишет nv.ua.

Эти изменения были более выраженными по сравнению с членами контрольной группы, которые придерживались средиземноморской диеты. Кроме того, испытуемые, практикующие ограниченный во времени прием пищи, демонстрировали приверженность своему режиму.

Ранее уже было установлено, что интервальное голодание может быть эффективным инструментом в борьбе с ожирением, однако оптимальный временной интервал для приема пищи оставался спорным вопросом. Чтобы выяснить это, ученые из NIA, института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIH), а также университетов Гранады и Наварры провели эксперимент с участием 197 человек с ожирением. Испытуемые разделили на три группы: одни ели начинали с 8 утра (49 человек), другие — днем (52 человека), третьи выбирали время самостоятельно (47 человек). Условия были заключены в 16-часовой период голодания. Контрольная группа (49 человек) придерживалась средиземноморской диеты без ограничений по времени.

В ходе исследования фиксировались изменения массы тела, анализировались образцы крови, а также проводилось мониторинг уровня глюкозы. С помощью МРТ научные исследования динамика висцерального и подкожного жира. Висцеральный жир, окружающий внутренние органы, считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсулинорезистентности.

Результаты показали, что все группы с ограничениями по времени питания теряли больший вес, чем контрольный: в среднем на 2,4 кг, 2,9 кг и 3,1 кг соответственно. Однако в уменьшении висцерального жира между документами не было никаких указаний. В то же время испытуемые, питавшиеся в утренние часы, продемонстрировали большее снижение подкожного жира и улучшение кардиометаболических показателей, включая снижение уровня глюкозы натощак.

Таким образом, вне зависимости от времени суток, ограничение времени приема пищи оказалось эффективной стратегией для снижения веса и улучшения здоровья. Однако исследование проводилось среди европейцев, поэтому его результаты требуют дополнительных проверок среди других групп, включая американское население с его характерными диетическими привычками и социально-экономическими особенностями.

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