Яковенко: В Кремле началась новая ожесточенная борьба 9.03.2025, 10:56

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Игорь Яковенко

Пропагандисты уже сменили «методичку».

В России вроде бы говорят, что готовы к завершению войны, которую оккупанты начали на территории Украины. Однако есть пропагандисты, которые наоборот поддерживают продолжение агрессии, угрожая уже не только украинцам.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу», что на телевидении в России лидирует партия войны. Можно предположить, что у оккупантов новая цель для нападения – Европа.

В России изменилась риторика

Игорь Яковенко подчеркнул, что в России изменили «методичку». Теперь трогать Дональда Трампа Кремль запретил, а вот остро высказываться относительно европейцев уже можно.

«Россия подхватила позицию Трампа и его команды, в частности Джей Ди Венса, которые нападали на Европу и Канаду в своей риторике», – сказал он.

По словам журналиста, говорится об угрозе всем либеральным демократиям, которые являются заклятыми врагами для Владимира Путина и для Дональда Трампа.

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