Fatto Quotidiano: В Европу прибыли новейшие ядерные боеголовки из США 9.03.2025, 11:01

Они отличаются высокой точностью.

Итальянская ежедневная газета Fatto Quotidiano сообщила, что американские ядерные боеголовки последнего поколения недавно прибыли в Европу.

Издание ссылается на источники в США и Норвегии. Данные получены от организаций, отслеживающих соблюдение договоров о нераспространении и ограничении вооружений.

Как сообщалось, в настоящее время в Европе находится 100 американских ядерных боеголовок в пяти странах: в Италии на базах в Авиано и Геди, а также в Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

Se ne parla da quasi dieci anni e ora sono realtà. Le nuove bombe nucleari americane B61-12 sono state inviate dagli Stati Uniti in Europa e quindi anche alle basi di Aviano e Ghedi (di @smaurizi) https://t.co/mt1PHkpjEk — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) March 8, 2025

Недавно американцы должны были установить в этих странах новейшие боеголовки B61-12 различной мощности. Они отличаются высокой точностью и малой мощностью взрыва — от сравнимой с бомбой, упавшей на Хиросиму, до в 50 раз меньшей. Такие боеголовки были разработаны для поддержки обычных сил на относительно ограниченной территории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com