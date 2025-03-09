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Fatto Quotidiano: В Европу прибыли новейшие ядерные боеголовки из США

  • 9.03.2025, 11:01
Fatto Quotidiano: В Европу прибыли новейшие ядерные боеголовки из США

Они отличаются высокой точностью.

Итальянская ежедневная газета Fatto Quotidiano сообщила, что американские ядерные боеголовки последнего поколения недавно прибыли в Европу.

Издание ссылается на источники в США и Норвегии. Данные получены от организаций, отслеживающих соблюдение договоров о нераспространении и ограничении вооружений.

Как сообщалось, в настоящее время в Европе находится 100 американских ядерных боеголовок в пяти странах: в Италии на базах в Авиано и Геди, а также в Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

Недавно американцы должны были установить в этих странах новейшие боеголовки B61-12 различной мощности. Они отличаются высокой точностью и малой мощностью взрыва — от сравнимой с бомбой, упавшей на Хиросиму, до в 50 раз меньшей. Такие боеголовки были разработаны для поддержки обычных сил на относительно ограниченной территории.

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