Fatto Quotidiano: В Европу прибыли новейшие ядерные боеголовки из США
- 9.03.2025, 11:01
Они отличаются высокой точностью.
Итальянская ежедневная газета Fatto Quotidiano сообщила, что американские ядерные боеголовки последнего поколения недавно прибыли в Европу.
Издание ссылается на источники в США и Норвегии. Данные получены от организаций, отслеживающих соблюдение договоров о нераспространении и ограничении вооружений.
Как сообщалось, в настоящее время в Европе находится 100 американских ядерных боеголовок в пяти странах: в Италии на базах в Авиано и Геди, а также в Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции.
Se ne parla da quasi dieci anni e ora sono realtà. Le nuove bombe nucleari americane B61-12 sono state inviate dagli Stati Uniti in Europa e quindi anche alle basi di Aviano e Ghedi (di @smaurizi) https://t.co/mt1PHkpjEk— Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) March 8, 2025
Недавно американцы должны были установить в этих странах новейшие боеголовки B61-12 различной мощности. Они отличаются высокой точностью и малой мощностью взрыва — от сравнимой с бомбой, упавшей на Хиросиму, до в 50 раз меньшей. Такие боеголовки были разработаны для поддержки обычных сил на относительно ограниченной территории.