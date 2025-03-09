ЕС создает специальный трибунал по российской агрессии 1 9.03.2025, 11:15

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К расследованию привлечены также польские прокуроры.

За три года войны Россия совершила бесчисленное множество военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Министр юстиции Польши Адам Боднар в интервью брюссельскому корреспонденту «Польского радио» Беате Пломецкой заявил, что приближается создание трибунала по российской агрессии.

В последние дни и недели по этому вопросу прошли встречи представителей стран Совета Европы. В структурах этой организации должен функционировать специальный трибунал.

Учитывая давление президента США, который требует скорейшего заключения соглашения о прекращении войны на любых условиях, есть мнение, что такой трибунал укрепит позиции Украины на переговорах.

«Поэтому в нынешней ситуации крайне важно двигаться в этом направлении», — подчеркнул министр юстиции. Адам Боднар сообщил, что расследование этого дела ведется с 2022 года, и доказательства агрессивных действий России собираются, в том числе, польскими прокурорами.

«У Польши есть хорошие достижения. На данный момент допрошено три тысячи свидетелей. Большая часть этих свидетельских показаний была передана в Евроюст», — добавил министр Боднар.

Евроюст — организация ЕС, занимающаяся судебным сотрудничеством по уголовным делам между государствами-членами. Его эксперты входят в состав Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

Центр является первым шагом на пути к привлечению виновных к ответственности; следующим шагом станет создание специального трибунала. Фактически, в Гааге существует Международный уголовный суд, который имеет полномочия судить о преступлениях против человечности и геноциде, но не имеет юрисдикции преследовать за преступления агрессии.

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