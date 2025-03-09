закрыть
9 марта 2025, воскресенье, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Я буквально вызвал Путина на личный поединок»

4
  • 9.03.2025, 11:20
  • 3,142
«Я буквально вызвал Путина на личный поединок»

Илон Маск сделал заявление о Stralink в Украине.

Илона Маска обвинили в том, что он «делает вид, словно Путин не агрессор, а Украине — не жертва». На что американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте Х высказался заявил, что своей системой спутников для обеспечения глобального интернета он вызвал Путина на личный поединок. И добавил, что Starlink — это основа украинской армии, и вся передовая рухнет, если он ее отключит.

— Я буквально вызвал Путина на личный поединок из-за Украины, а моя система Starlink является основой украинской армии, — ответил Илон Маск на критику о том, что он делает вид, словно Путин не агрессор, а Украина не жертва. — Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу. Меня ужасают годы бойни в затяжном тупике, который Украина неизбежно проиграет. Любой, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась. Мир сейчас! — написал он в своем аккаунте Х утром 9 марта по минскому времени.

В комментариях разгорелась дискуссия. Пользователи разделились: одни считают, что российский президент Владимир Путин сам не хочет мира, другие поддерживают Маска и считают, что ему нужно отключить Starlink для ВСУ.

22 февраля информагентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что что американские переговорщики давят на Украину и одна из угроз — отключить ВСУ от от сети спутниковой связи Starlink. Илон Маск тогда опроверг эту информацию.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский