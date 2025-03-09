У Лукашенко «испарился» главный ресурс 9.03.2025, 11:39

Диктатор хочет, чтобы белорусы работали в три раза больше.

В последние годы в Беларуси искали всякое. Искали нефть в товарных количествах и искали газ. Искали золото и искали алмазы. Хотели добывать гипс и продавать его всем желающим. Собирались освоить месторождение бокситов. Сейчас власти собираются искать редкоземельные металлы и добывать биткоины. Но на самом деле в Беларуси не хватает совсем другого ресурса. О том, почему Лукашенко хочет, чтобы белорусы работали в три раза больше, говорится в новом выпуске программы «Оптимум» на YouTube-канале «Белорусы и рынок».

Главный ресурс, которого не хватает Беларуси и белорусской экономике, — это люди. И дефицит этого ресурса чудесным образом не восполнишь. Потому что людей взять негде. Минская милиция сейчас проводит рейды с целью выявления граждан, не занятых в экономике.

Министр внутренних дел Иван Кубраков 3 марта отчитался о том, что рейды имели полный успех. Сказал, что в отделения занятости выстраиваются очереди из граждан, которые хотят устроиться на работу. Пообещал, что найдут каждого.

«Конечно, все, кто пользуется социальными благами, они обязаны работать», — сказал Кубраков.

Ну про очереди желающих в отделения занятости министру, конечно, виднее. Ему сотрудники докладывают. Но как-то вот решению проблемы дефицита кадров милицейские рейды не помогли. По состоянию на 5 марта общее количество вакансий в экономике составляло 190 тысяч человек. При этом 70 процентов приходилось на рабочие специальности. Второе там по значению — это сфера торговли. Вот Министерство торговли недавно жаловалось, что некоторые сельские магазины приходится закрывать только потому, что там банально некому работать.

Только по официальным данным Белстата, которые он опубликовал на этой неделе, на заработки за границу только в прошлом году из Беларуси выехало 112 тысяч человек. С 2020 года из Беларуси эмигрировали от 500 до 600 тысяч, по скромным оценкам.

Власти, конечно, пытались решить эту проблему доступными им способами. Не только милицейскими рейдами. Они постоянно пугают белорусов ужасами за границей. Беларусы не пугаются. Пытались привлечь трудовых эмигрантов из других стран, оказалось, что трудовых мигрантов белорусскими зарплатами завлечь не получается.

И если работников у вас не хватает, а новых работников взять негде, то есть еще один способ решить проблему дефицита кадров. Надо заставить больше работать тех, кто пока еще остался.

Власти регулярно критикуют белорусов за то, что не соответствуют их представлениям об идеальном народе. На встрече с министрами 4 марта Александр Лукашенко сказал, что никакой проблемы с дефицитом кадров в Беларуси нет. А есть проблема только с тем, что белорусы ленивые и мало работают. А надо работать больше.

«Надо прекратить это нытье, что у нас не хватает людей. Что значит «не хватает». У нас производительность труда посмотрите какая. В три раза ниже, чем в Европе. Поэтому в три раза больше надо нагружаться. Загружаться. А не ныть, что у нас не хватает кого-то. У нас всех хватает. Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь», — сказал Лукашенко.

Белорусские власти любят простые рецепты. Сейчас продолжительность рабочей недели 40 часов, а надо работать в три раза больше. Соответственно, 120 часов в неделю. Или 17 часов в сутки, включая выходные. И сразу проблема рабочих рук будет решена, а производительность труда станет, как в Европе.

Хотя на самом деле производительность труда в Европе выше не потому, что люди в Европе работают больше, чем белорусы. Если в Беларуси стандартная рабочая неделя — это 40 часов, то в Нидерландах она длится 29 часов. В Дании — 32 часа, в Норвегии, Германии и Швейцарии — 34 часа. То есть фактически там речь идет о четырехдневной рабочей неделе. Ни в одной стране Евросоюза врачи не работают массово на полторы ставки, что является вообще нормальной, общепринятой практикой в Беларуси.

Белорусы работают больше европейцев. Именно наши работники так ценятся европейскими работодателями.

А низкая производительность труда — это упрек не белорусам. Это властям надо в зеркало на себя посмотреть. Потому что высокая производительность труда в Европе — результат применения современных технологий, автоматизации производства и, самое главное, нормальной организации экономики.

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