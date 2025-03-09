Прыгунов с трамплина из Норвегии дисквалифицировали за манипуляции с костюмами 4 9.03.2025, 12:03

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Такая одежда давала дополнительное преимущество.

На мировом первенстве в Тронхейме норвежские прыгуны на лыжах с трамплина лишились права на участие из-за нарушений, связанных с их экипировкой. Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, показавшие второй и пятый результаты в состязаниях на большом трамплине, были дисквалифицированы, пишет sport.ru.

Протест, инициированный Австрией, Польшей и Словенией, привел к повторной инспекции, которая выявила, что комбинезоны подвергались изменениям.

Как пояснил директор гонок FIS Сандро Пертиле: «До начала соревнований у нас возникли подозрения относительно возможных манипуляций с костюмами. Первоначальная проверка не выявила нарушений. После официальной жалобы от трех стран мы провели дополнительный осмотр всех норвежских спортсменов, но опять же ничего не обнаружили. Однако, после завершения соревнований, у нас появилась возможность повторно изучить костюмы, и на этот раз мы обнаружили посторонний материал в швах».

Такие костюмы давали дополнительное преимущество.

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