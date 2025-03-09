Украинские десантники нанесли ракетные и артиллерийские удары по оккупантам на подступах к Судже 1 9.03.2025, 12:17

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Потери противника — немалые.

На Курщине сводные диверсионно-штурмовые группы противника хотели переместиться по ветке газопровода. Оккупанты пытались закрепиться в окрестностях города Суджа.

Противника обнаружили наши десантники: по россиянам были нанесены ракетные и артиллерийские удары, также их атаковали дронами.

Потери противника - немалые, передает Цензор.НЕТ.

Кроме россиян также войска КНДР участвуют в наступлении, но несут тоже большие потери.

Российские Z-блогеры возмущаются в соцсети: ведь только из-за отсутствия вентиляции в трубе газопровода часть штурмовиков просто задохнулась.

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