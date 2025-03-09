Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали Чувашию 9.03.2025, 12:24

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Поражен комбинат «Буревестник».

Утром 9 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию в Чебоксарах, пишет The Moscow Times.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что беспилотник атаковал комбинат «Буревестник». По его словам, пострадавших нет. О последствиях прилета и возможном ущербе Николаев ничего не сказал, отметив лишь, что «объект нефтебазы находится на реконструкции». «Ситуация под контролем», на месте работают экстренные службы, добавил он.

Это первый случай атаки дрона на Чувашию с начала российского вторжения в Украину. Из открытых источников известно, что комбинат «Буревестник» принадлежит Росрезерву и используется для хранения нефти и производных. Объект находится в 970 километрах от границы с Украиной. Утром Минобороны России отчиталось о 88 сбитых беспилотниках в восьми регионах, но Чувашию не упоминало.

Это уже четвертое хранилище Росрезерва, которое попадает под удар Украины. Ранее дроны атаковали подобные объекты в Ростовской области: в частности, целями становились нефтебаза в Пролетарском и комбинат »Атлас» в Каменске-Шахтинском. В первом случае пожар удалось потушить лишь спустя 18 дней, во втором — спустя 12. Кроме того, был поврежден комбинат «Кристалл» в Саратовской области, где хранится топливо для аэродрома «Энгельс-2» — места дислокации стратегических бомбардировщиков, которые используются на войне с Украиной.

В ночь на 9 марта также были атакованы Белгородская (52 дрона), Липецкая (13), Ростовская (9), Воронежская (8), Астраханская (3), Рязанская (1), Курская области (1) и Краснодарский край (1). Прекращали работу аэропорты Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Казани.

В Липецкой области ВСУ пытались поразить Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Глава региона Игорь Артамонов объявлял угрозу атаки БПЛА красного уровня в районе завода. По данным Mash и Shot, местные жители слышали по меньшей мере 7 взрывов. Украинские паблики выкладывали видео с заревом, сделанные очевидцами. Артамонов сообщал, в регионе упали несколько беспилотников, но не уточнял, где именно. НЛМК — крупнейшее металлургическое предприятие в стране, на котором производится около 20% всей российской стали. До этого ВСУ атаковали его в ночь на 13 февраля.

В Рязанской области дроны пытались ударить по НПЗ, сообщил Mash. Губернатор Павел Малков утверждал, что никто не пострадал. «Жилые здания и объекты социальной инфраструктуры» также уцелели. Про принадлежащий «Роснефти» Рязанский НПЗ он не упоминал. В феврале завод останавливался дважды после ударов дронов.

В Ростовской области ночью беспилотники были уничтожены в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал. Вечером 8 марта в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения дрона загорелся частный дом. Проживающая в нем семья была отселена за какое-то время до этого, поэтому жертв удалось избежать, утверждал Слюсарь.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев докладывал об уничтожении более чем шести беспилотников в регионе, в том числе — над Воронежем. По его словам, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире. В соцсетях писали, что целью мог быть спиртзавод в Бутурлиновке.

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