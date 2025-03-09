В Могилевской области вспыхнул огромный пожар
- 9.03.2025, 12:48
Горит торфяник.
Сотрудники МЧС тушат торфяной пожар на территории предприятия «Сельхозинвест», что в Осиповиском районе Могилевской области. Всего в ликвидации возгорания задействованы 30 человек, передает БелТА.
— Для ликвидации пожара задействованы девять единиц техники и 30 человек, из них шесть единиц техники и 25 работников МЧС, — сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Как отмечают спасатели, тушение пожара осложняется труднопроходимыми участками местности, отсутствием естественной влажности и большой глубиной залегания торфа. По данным на 6.00 воскресенья, 9 марта, площадь пожара — чуть меньше гектара.
Между тем, за минувшие сутки в лесах Беларуси спасатели зафиксировали 17 пожаров. Во всех областях, кроме Витебской.