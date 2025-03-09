закрыть
9 марта 2025, воскресенье, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области вспыхнул огромный пожар

  • 9.03.2025, 12:48
В Могилевской области вспыхнул огромный пожар

Горит торфяник.

Сотрудники МЧС тушат торфяной пожар на территории предприятия «Сельхозинвест», что в Осиповиском районе Могилевской области. Всего в ликвидации возгорания задействованы 30 человек, передает БелТА.

— Для ликвидации пожара задействованы девять единиц техники и 30 человек, из них шесть единиц техники и 25 работников МЧС, — сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Как отмечают спасатели, тушение пожара осложняется труднопроходимыми участками местности, отсутствием естественной влажности и большой глубиной залегания торфа. По данным на 6.00 воскресенья, 9 марта, площадь пожара — чуть меньше гектара.

Между тем, за минувшие сутки в лесах Беларуси спасатели зафиксировали 17 пожаров. Во всех областях, кроме Витебской.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский