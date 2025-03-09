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Сырский: По важнейшим военным запросам Европа и дальше с нами

  • 9.03.2025, 13:06
Сырский: По важнейшим военным запросам Европа и дальше с нами
Александр Сырский

Главком ВСУ обсудил с военным командованием Великобритании, Франции и Германии поддержку Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел разговоры с представителями военного командования стран – стратегических партнеров относительно ситуации на фронте и дальнейшей поддержки Украины. Об этом 9 марта в Facebook проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Сырский в формате видеосвязи поговорил с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Энтони Радакином, начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром и генеральным инспектором германского Бундесвера генералом Карстеном Бройером.

«Выразил искреннюю благодарность войскам, правительствам и народам трех стран – Соединенного Королевства, Франции, Германии – за устойчивую и неизменную поддержку Украины и военную помощь нашим силам обороны. Их позиция относительно обеспечения суверенитета и безопасности Украины является примером для всего демократического мира», – отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ рассказал об изменениях ситуации в районах ведения боевых действий, обсудил текущие потребности Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и получил от партнеров подтверждение о продолжении поддержки Украины.

«Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск – по этим и другим запросам Европа и дальше с нами», – подытожил Сырский.

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