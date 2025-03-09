Лучшая парфюмер мира родилась под Новогрудком Николай Наваградский, hrodna.life

9.03.2025, 13:11

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Необычная история Софии Гройсман.

8 марта 1945 года в Любче под Новогрудком родилась женщина, чья работа побила в продаже легендарный Chanel № 5. The New York Times назвала ее «лучшим носом Америки». Hrodna.life вспоминает путь к успеху Софии Гройсман (Ходаш).

От девочки из белорусской провинции до вице-президента американской компании

Софья родилась в бедной семьей бывших партизан Ходашей. Из Любчи они переехали в Новогрудок, а оттуда в 1960-м эмигрировали в Польшу. Там София выучилась на химика. Там же она познакомилась с мужем. Прожив в новой стране пять лет, она с родителями и мужем отправляется за океан. Приглашение в США выслала еврейская семья, которую родители Софии спасли во время войны.

София Гройсман со своей сестрой и отцом на корабле, по дороге из Польши в Америку. Фото из личного архива Софии Гройсман / runyweb.com

В Америке София начала работу лаборанткой в концерне International Flavors&Fragrances — одном из лидеров по производству парфюмерии. Однажды она с легкостью нашла ошибку в существующей формуле и исправила ее. Ее профессиональная квалификация оказалась выше, чем от нее ожидали. София начала сама составлять новые парфюмерные композиции, работала над их улучшением, доводя формулы до идеала. Ее жажда экспериментов, которые имели успех, обратила на себя внимание. Со временем София стала вице-президентом компании IFF.

«Королева роз» из Беларуси

Особенность парфюмерных композиций Гройсман в том, что они состоят из 4−7 компонентов, в то время когда большинство парфюмеров использует сотни. А ее фирменная нота — роза, за что ее прозвали «Королевой роз».

Самые популярные в мире духи — Lancome «Tresor» (франц. сокровище) — София создавала для себя. А однажды, увидев итальянскую актрису Изабеллу Росселини, подумала, что этот парфюм бы ей подошел. Через некоторое время на встрече с представителями компании Lancome София предложила им свою парфюм, который тогда назывался «№ 2933». Уже позже на получил название, которое будет знать весь мир. Полтора года парфюмер работала над улучшением формулы, но вернулась к начальному варианту.

Королева Испании называла «Tresor» своим любимым парфюмом, а Изабелла Росселини — своим фирменным ароматом на все времена и случаи. Парфюмерный ресурс The Perfume Society пишет о Гройсман как о «Пикассо в мире парфюмерии».

Изабелла Росселини в рекламе Lancome Tresor 1990 года. Источник: nezdeluxe.pl

Парфюм так пришелся по вкусу женщинам во всем мире, что обогнал по продажам легендарный Chanel № 5. При этом он остается актуальным на протяжении десятилетий: «Tresor» входит в топы самых популярных духов и сегодня. Найти его можно в каждом парфюмерном магазине мира.

София Гройсман и бренды

В разное время София Гройсман создавала духи для таких брендов, как Bvlgari, Boucheron, Calvin Klein, Christian Lacroix, Clinique, Estee Lauder, Frederic Malle, Karl Lagerfeld, Kenzo, Lalique, Lancome, Oscar de la Renta, Yves Rocher, Yves Saint Laurent и других.

Пенелопа Круз в рекламной компании Lancome. Источник: nezdeluxe.pl

В 1994 и в 1999 годах Гройсман получила награды Ассоциации женщин-руководителей в сфере производства косметики за большой вклад в парфюмерную индустрию.

Гройсман не забывает про Беларусь

Сама Гройсман не раз подчеркивала свое белорусское происхождение, вспоминая свое детство и цветы, которые ее окружали.

«Белорусы — народ очень хороший, честный, общительный. Между людьми человечные отношения, друг другу всегда поможет. Белорусы — как маленькая семья: они умеют любить друг друга. Поэтому для меня запах Беларуси — это прозрачность, свежесть и доброта», — говорила она.

В 2006 году София Гройсман впервые после эмиграции посетила Беларусь и свою малую родину — Любчу. И даже нашла дом, в котором выросла.

«Когда я сошла с трапа самолета на эту землю, то у меня защемило сердце. Я почувствовала, что была уже здесь, что это моя родина. Словами этого не описать. Я плакала. И сейчас вот вспоминаю и плачу. Я горжусь, что родилась в Беларуси», — говорила София Гройсман.

Николай Наваградский, hrodna.life

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