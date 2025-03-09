«Лукашенко — это просто отрыжка прошлого» 5 9.03.2025, 13:52

4,836

Диктатор хамит и пресмыкается.

Белорусский аналитик Сергей Чалый сравнил поведение правителя Беларуси и президента Украины.

– Когда Лукашенко говорил «я свое государство за цивилизованным миром не поведу», он ведь подразумевал не только геополитический, но и ценностный выбор, – отметил Сергей Чалый на канале БРЦ. – Вот ровно так же, как Лукашенко переоткрыл модель автопереворота во внутренней политике, он переоткрыл модель поведения слабой страны в мире, которым управляют крупные хищники.

И эта модель во внешней политике аналогична той, которую фашизоидные режимы предлагают своим сторонникам внутри: встраивание в иерархию, где унизительное подчинение сильному компенсируется правом гнобить более слабого.

Вспомните хотя бы пресмыкание Лукашенко перед Путиным и хамское поведение по отношению к Пашиняну, премьер-министру Армении, которая только что проиграла войну.

Но ведь встраивание в иерархию, доминирование и подчинение дает лишь ложное чувство безопасности. Главный навык жизни с тираном – что на международной арене, что на внутренней – лучше всего описывается расхожим нынче выражением «не злить деда».

И такая жизнь только кажется нормальной до тех пор, пока нет примера другой организации социальности и примера противостояния тирании.

Как тот пример, который беларусы показали миру в 2020 году, и тот, который сейчас воплощает в себя украинский народ и президент Зеленский, который в Вашингтоне в безнадежной ситуации в прямом эфире всему миру продемонстрировал всю ничтожность и мелочность политиков, пытающихся изображать из себя великих исторических личностей.

И Трамп, и Путин, и Лукашенко, и Орбан, и кто там еще – это не какая-то отдельная историческая аберрация. Это просто отрыжка прошлого. Достаточно, впрочем, популярная в различных уголках мира. А вот Евросоюз является абсолютной антитезой такого подхода Он создавался именно для того, чтобы предотвратить доминирование сильного и в экономике, и в политике. Как инструмент гармонизации и учета интересов всех.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com