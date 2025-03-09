Военный самолет США завершил секретную миссию в космосе 2 9.03.2025, 13:57

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Фото: US Space Force

Она продолжалась 434 дня.

После 434 дней, проведенных на очень высокой орбите, из космоса вернулся секретный военный самолет Космических сил США. Это произошло 7 марта и самолет успешно приземлился на базе Ванденберг в штате Калифорния. Это был не самый рекордный полет самолета X-37B в космос, но в рамках очередной миссии он выполнил очень важный маневр, пишет Space.

Космический самолет X-37B построила компания Boeing и с 2010 года этот беспилотный летательный аппарат уже выполнил 7 успешных полетов на орбиту. Его длина составляет почти 9 метров, а размах крыльев – 4,5 метра. Самый длительный полет в космос самолет X-37B завершил в ноябре 2022 года. Его шестая миссия на орбиту продолжалась рекордные 908 дней. Первый полет X-37B в 2010 году был самым коротким – он продолжался 224 дня. Напоминаем, что в феврале американские военные впервые показали, как выглядит самолет X-37B в космосе.

Седьмая миссия загадочного военного самолета на орбите продолжалась 434 дня, а потому не стала рекордной, хотя и имеет в своем запасе значительное достижение. Космические силы не раскрывают всех подробностей завершившейся миссии и в этом нет ничего удивительного, ведь то же самое касается и всех прошлых полетов X-37B на орбиту. Известно, что на его борту проводилось тестирование военный технологий, а также научных технология для NASA, но каких именно остается секретом.

Фото: US Space Force

Седьмая миссия X-37B началась в декабре 2023 года, когда на орбиту его вывела ракета-носитель Falcon Heavy, как уже писал Фокус. Секретный самолет может попасть в космос только таким образом, но приземляется он как и обычные самолеты. Кстати, впервые этот беспилотный военный летательный аппарат Космических сил США был выведен на высокоэллиптическую орбиту на расстояние более 30 000 км от Земли.

Согласно заявлению Космических сил США, с помощью самолета X-37B были проведены эксперименты, направленные на улучшение знаний о космической среде. Одним из главных достижений седьмой миссии стало успешное выполнение самолетом X-37B нового маневра аэродинамического торможения. Этот маневр продемонстрировал возможность секретного самолета менять свою орбиту без больших затрат топлива с помощью сопротивления, вызванного трением с атмосферой Земли. Руководители миссии заявили, что самолет доказал способность выполнять поставленные задачи в разных орбитальных режимах.

Фото: US Space Force

Именно маневр аэродинамического торможения стала начальным этапом перед возвращением самолета X-37B на Землю. Он переместился с высокоэллиптической орбиты на низкую околоземную орбиту, а затем успешно приземлился в Калифорнии.

Как всегда, о том, что очередная миссия X-37B завершилась стало известно позже, после того, как самолет уже приземлился. Длительность таких миссий все эти годы никогда заранее не становилась достоянием общественности. Также неизвестно, когда состоится восьмой полет X-37B. Об это станет известно уже непосредственно перед новым запуском секретного самолета в космос.

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