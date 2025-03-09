Красивый миф или правда: действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов каждый день? 9.03.2025, 14:16

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Эту цифру придумали не врачи, а маркетологи.

На самом деле норму о 10 тысячах шагов придумали совсем не врачи, а маркетологи. История достаточно интересна. В 60-х годах прошлого века в Японии фирмой Yamasa Toki был разработан первый в мире шагомер, называвшийся «Манпо-Кей». В переводе с японского языка название означало «измеритель 10 000 шагов». Маркетологи решили назвать устройство именно так, потому что иерогриф, обозначающий число 10 тысяч, напомнил им фигуру шагающего человека, пишет ТСН.

Реклама устройства оказалась настолько успешной, что вскоре уважаемые научные организации, в частности, Американский кардиологический фонд и Национальный форум по проблемам избыточного веса в Великобритании, подхватили идею о том, что в день нужно проходить десять тысяч шагов.

Сколько полезно ходить шагов в день

Согласитесь, что утверждение «сегодня я сделала в 10 000 шагов» звучит гордо. Но универсальность этой нормы кажется сомнительной. Прежде всего, потому, что все мы разные и, если один человек может пройти шаги по черепашьей походке, то другой запросто преодолеет их горами с рюкзаком за плечами. Воздействие от таких типов активности будет совсем другим.

Поэтому современные рекомендации базируются не на ежедневном количестве шагов, а в типе нагрузки и их продолжительности. Согласно ВОЗ, людям от 18 до 64 лет нужно ходить 20 минут в день без перерыва. А также добавить к этому 75-150 минут интенсивной нагрузки, например йоги, фитнеса, аэробики, силовых тренировок.

По данным Международного журнала поведенческого питания и физической активности, взрослые мужчины и женщины должны делать ежедневно не менее 7000-11000 шагов для сохранения хорошей физической формы. А в ВОЗ считают, что для жителей крупных городов нормой является прохождение 5000 шагов в день (что примерно 2,5 км).

Конечно, чем больше вы ходите, тем лучше. Поэтому если вам легко дается отметка в 10 тысяч шагов, можете не останавливаться на достигнутом. Важна, собственно, не сама ходьба, а физические нагрузки и количество калорий, которые сжигаются во время их выполнения. Для оценки используют умные часы и фитнес браслеты, учитывающие пол, возраст, рост, вес человека и различающиеся разные виды активности.

Сколько шагов нужно проходить в неделю: последние исследования

Новое исследование, опубликованное на платформе здоровья и благополучия Vitality Global, показало, если в течение двух лет трижды в неделю проходить 5000 шагов, то это поможет продлить жизнь человека на целых три года. А еще такая активность помогает снизить расходы на медицинское обслуживание пешеходов примерно на 13%.

В ходе исследования ученые создали так называемый Индекс жизненных привычек, в котором проанализировали поведение и привычки одного миллиона участников в Великобритании и Южной Африке (между 2013 и 2023 годами). Главная цель работы заключалась в том, чтобы найти самые лучшие способы, которые формируют и поддерживают здоровые привычки на протяжении всей жизни.

Как пояснил основатель Discovery Vitality Адриан Гор, данные показали, что здоровые привычки, в том числе и хождение 5000 шагов ежедневно, оказывают существенное влияние на качество и продолжительность жизни. Даже небольшое количество физической активности имеет долгосрочные последствия.

Почему ходить пешком полезно

Хождение считается наиболее доступным способом поддержать минимальный уровень подвижности человека. Если вы регулярно выходите на прогулку, вот какие положительные бонусы получаете:

укрепление суставов;

нормализацию давления;

снижение риска развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических и эндокринных заболеваний;

снижение стресса.

Кроме этого, интенсивные пешие прогулки помогают похудеть. Поэтому стоит добавить 30-минутную скорую ходьбу к своему ежедневному расписанию. Так вы будете сжигать на 100-200 ккал в день больше.

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