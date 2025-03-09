На всех метеостанциях Беларуси 8 марта установлены температурные рекорды
- 9.03.2025, 14:24
Абсолютный максимум был зарегистрирован в Пинске.
Новый исторический максимум 8 марта составил + 19,6 °C, отмечает издание «Позірк». Такая температура была зарегистрирована в Пинске.
Предыдущий экстремум дня продержался шесть лет и был зафиксирован в Брагине (+17 °C). В самом Пинске также был переписан рекорд 2019 года (+15,4 °C).
Также в 36 из 48 станций переписаны рекорды, которые были установлены в 2019 году.
В Езерище и Лепеле переписаны максимумы 1990 года, в Витебске — 1995-го, в Лельчицах — 1998-го, в Жлобине, Мозыре и Октябрьским — 2016-го, в Горках, Костюковичах, Мстиславле, Орше и Славгороде — 2017-го.