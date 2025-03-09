Страны Северо-Балтийской восьмерки объявили о новых пакетах поддержки Украины
- 9.03.2025, 14:42
Стало известно, на сколько будет увеличена военная помощь.
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании Nordic-Baltic 8, где страны Балтии и Северной Европы представили новые инициативы поддержки Украины. В частности, они анонсировали увеличение военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
Рустем Умеров принял участие в заседании Nordic-Baltic 8, на котором министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы представили новые инициативы по поддержке Украины в войне против России.
Швеция, в частности, анонсировала подготовку нового большого пакета военной помощи, который будет включать усиление противовоздушной обороны Украины. Поставки этого оборудования планируется осуществить уже в текущем году.
Норвегия также сделала значительное заявление, объявив о выделении 7,8 миллиардов евро на 2025 год, что является одним из крупнейших бюджетов помощи Украине среди европейских стран. Эти средства будут направлены на усиление возможностей на море, системы противовоздушной обороны, а также на подготовку украинских военных в рамках «Нордично-Балтийской бригады». Дополнительно предусмотрены инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Увеличение военной помощи
Литва активно работает над укреплением украинской системы ПВО и инвестициями в оборонно-промышленный комплекс, при этом сохраняя приоритет в поставках артиллерийских снарядов.
Латвия сосредоточена на обеспечении украинских подразделений ВСУ необходимым оснащением, а также на развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Исландия участвует в инвестициях в украинский ОПК в рамках "датской модели».
Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет военной помощи, в то время как Эстония активно готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады». Дания, в свою очередь, рассматривает возможность дополнительных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.
«Нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных наших союзников. Они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие нашей оборонной промышленности», - подчеркнул Рустем Умеров, высоко оценив важную роль этих стран в борьбе Украины за свою независимость.
Nordic-Baltic 8
Это неформальная группа, объединяющая восемь стран: пять северных (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия) и три балтийские (Эстония, Латвия и Литва). Группа была создана с целью содействия сотрудничеству и обмену опытом в различных сферах, таких как безопасность, экономика, культура и энергетика.
Она также сосредоточена на поддержке демократии, стабильности и развития в регионе. На регулярных встречах министров обороны, иностранных дел и других представителей власти стран NB8 обсуждаются актуальные вопросы безопасности и сотрудничества, включая поддержку Украины в условиях войны с Россией.