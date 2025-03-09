У белорусов появилась возможность открыть «топ-визу» в высокоразвитую страну 9.03.2025, 15:00

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Не есть условия.

До конца марта в Южной Корее появится новая визовая программа для специалистов из высокотехнологичных отраслей. Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок, пишет devby.io со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Программа была анонсирована на заседании правительственного комитета по делам иностранцев. Новая «топ-виза» ориентирована на высококвалифицированные кадры в ключевых хайтек-сферах, таких как полупроводники, дисплеи, аккумуляторы, биотехнологии, робототехника и оборона.

Среди требований к заявителям будут наличие магистерской или докторской степени в одном из топ-100 вузов мира, от 8 лет опыта работы (в том числе не менее 3 лет – в одной из топ-500 компаний мира), годовой доход от 100 000$ и намерение работать в высокотехнологичной компании в Южной Корее, которая подпадает под визовую программу.

Чхве Сан Мок отметил, что в сегодняшних демографических и экономических условиях привлечение иностранных специалистов критически важно для оживления южнокорейской экономики и общества. Он подчеркнул, что страна должна создать максимально благоприятную среду для жизни и развития иностранцев, которые дадут буст инновациям. Он пообещал, что правительство обеспечит иностранным профессионалам и их семьям полную административную и финансовую поддержку для комфортной интеграции в стране.

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