«Давайте все будут собирать ягоды и шишки в лесу и продавать китайцам» 9.03.2025, 15:19

Блогер Андрей Паук задал чиновникам неудобные вопросы о «тунеядцах».

Видеоблогер Андрей Паук дозвонился до региональных комитетов по труду, занятости и соцзащите, чтобы узнать, почему власти считают конституционное право граждан на труд обязанностью. В поисках ответа на вопрос чиновницы и чиновники переходили на личности, повышали голос и философствовали. Видео с беседами опубликовал «Белсат».

«Давайте мы будем все не работать. Вы представляете, что будет?»

Первая заместительница Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома Елена Феденко рассказала, что Министерство труда и социальной защиты отвечает за некие «права пенсионного обеспечения, права о социальных гарантиях, о минимальных социальных гарантиях, о минимальной заработной плате». Когда блогер сказал чиновнице, что, в соответствии с Конституцией, имеет право не работать, та ответила: «Такого нет права — не работать».

Статья 41 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека и наделяет государство обязанностью создавать условия для полной занятости населения. Безработным гражданам Конституция гарантирует обучение новым специальностям и пособие по безработице. При этом Конституция никак не ограничивает человека в выборе, работать ему или не работать.

Обосновать свою противоречащую главному закону страны позицию Елена Феденко решила с помощью пространных рассуждений о том, что случилось бы со страной, если бы все в ней были «бомжами».

— Такого вообще права нет (права не работать — Прим. редакции). Есть право работать, — сказала Феденко.

— Есть право работать — это значит, я хочу — работаю, хочу — не работаю. Верно? — спросил Паук.

— Да.

— Значит, я хочу не работать.

— Так я вам еще раз говорю: я тоже хочу не работать. И все хотят не работать. <…> Давайте мы будем все не работать. Вы представляете, что будет?

— Это не мои проблемы.

— А кто тогда будет учить ваших детей, кто будет вас лечить?

— Я в платную школу отдам ребенка.

— А кто будет платить школе? Учительница в школе тоже не захочет работать.

— Я ей ягодами заплачу, мы договоримся. <…>

— Давайте все будут собирать ягоды и шишки в лесу и продавать китайцам, как вы говорите.

— Давайте.

— И что тогда будет? Где будет наша медицина, где будет наше образование, где это все будет? — возмутилась Феденко.

Сотрудница службы организационно-аналитической работы Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Людмила Володовская сначала не смогла ответить н вопрос, означает ли право на труд обязанность трудиться. А потом начала искать ответ в интернете и нашла там утверждение, что право на труд является одним из первостепенных экономических прав. В конце концов чиновница разрешила Андрею Пауку не работать:

— Ну, вы не хотите — пожалуйста, не работайте.

— Можно?

— Я вам не могу дать вот такое разрешение, это не ко мне относится, я не даю людям разрешение, что они могут работать. Это ваше право — право хотеть работать, хотеть не работать. Ваш выбор.

— Но почему мне нужно платить за коммунальные по повышенным тарифам тогда?

— Потому что… (очень длинный вздох) Наберите, пожалуйста, управление занятости.

«Почему противоречат? Пожалуйста, можете не работать. Если у вас хватает средств»

Заместительница начальника управления Комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома Виктория Горячева знает, что в соответствии с Конституцией беларусы имеют право на труд, а не обязанность. При этом она считает, что если гражданин отказывается от «содействия по трудоустройству», он «может оплачивать коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам» и дальше быть незанятым. На уточняющий вопрос блогера о том, откуда безработный человек должен брать деньги на оплату коммунальных услуг по более высоким тарифам чиновница ответила, что ей «непонятен посыл быть незанятым» и непонятно, за какие средства существует неработающий человек.

— Я бомжую вообще. Но почему я должен платить по стопроцентным якобы тарифам? Я же нищий, — спросил Андрей Паук.

— У нас есть нормативные документы, утвержденные правительством, — ответила чиновница.

— Так они же противоречат Конституции.

— Почему противоречат? Пожалуйста, можете не работать. Если у вас хватает средств, оплачивайте по экономически обоснованным тарифам.

— Нет, не хватает. Вот именно что не хватает. Почему я, нищий человек, должен оплачивать (по более высоким тарифам — Прим. редакции)?

— Работайте тогда.

После этого Андрей Паук напомнил чиновнице, что она сама назвала работу не обязанностью, а правом. Та ответила:

— Ну так ничто вас и не заставляет работать. Оплачивайте коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам.

Когда Андрей Паук сказал, что не хочет финансировать с помощью отчислений из своих доходов диктатуру, Виктория Горячева сочла это оскорбительным высказываниями в адрес правительства. Но растерялась, когда блогер напомнил ей об акции «Диктат? Ура!», организованную государственными пропагандистами, и о том, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт уже пять лет считает диктатуру «брендом» Беларуси с «позитивным оттенком». После этого чиновница свернула беседу.

«Я не буду вам отвечать о ваших правах»

Начальница отдела правовой и кадровой работы Комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома Елена Беспальченко уточнила у блогера, действительно ли он хочет не работать.

— Да. И у меня это получается отлично, — ответил Андрей Паук.

— Ну, я рада за вас, если вы так можете существовать — не работая.

— Но так нельзя, за это наказывают — уточнил блогер.

— Нельзя — и нельзя, — ответила чиновница, — в тюрьму вас не садят за это.

— Хотят и посадить даже. Там ведь Лукашенко уже рассвирепел.

— Вы знаете, вы сейчас отрываете мое время. Разговаривать на какие-то вольные темы я не намерена — ответила начальница отдела правовой и кадровой работы. — Я не буду вам отвечать о ваших правах.

Лукашенко заявлял, что в стране не должно быть «тунеядцев». Тем временем людей по ошибке относят к «иждивенцам»

Когда Андрей Паук еще раз попросил разъяснить трудовые права граждан, чиновница повысила тон и заявила:

— Разговаривать я с вами не намерена, в какие-то дебаты вступать. <…> Что вы от меня хотите? Хотите — не работайте, хотите — работайте.

«Ну дык, а если вы не работаете…»

Игорь Шпаньков, начальник управления трудовых отношений и заработной платы Комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома, понимает, как работает экономическое принуждение с помощью завышенных коммунальных тарифов для «тунеядцев». На вопрос Паука о том, обязаны ли белорусы трудиться, ответил:

— Заставить вас, конечно, на сегодняшний день никто не может.

— Но почему не может? Могут. Вон, мне надо платить, как «тунеядцу», стопроцентные коммунальные.

— Ну да. Ну дык, а если вы не работаете…

— А если я нищий, чем я буду платить?

— Дык надо на работу устраиваться тогда.

Начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома Игорь Михальков безо всяких сомнений ответил блогеру:

— Ну, у нас свободная страна, каждый выбирает, как он хочет быть. Хочет — работает, хочет — не работает.

— Но недавно Кубраков, министр МВД, заявил, что будет отлавливать «тунеядцев» вот этих неработающих, таких, как я. Принуждать к труду.

— Ну так вы задавайте вопрос министру внутренних дел.

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