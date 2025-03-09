«Давайте все будут собирать ягоды и шишки в лесу и продавать китайцам»
- 9.03.2025, 15:19
Блогер Андрей Паук задал чиновникам неудобные вопросы о «тунеядцах».
Видеоблогер Андрей Паук дозвонился до региональных комитетов по труду, занятости и соцзащите, чтобы узнать, почему власти считают конституционное право граждан на труд обязанностью. В поисках ответа на вопрос чиновницы и чиновники переходили на личности, повышали голос и философствовали. Видео с беседами опубликовал «Белсат».
«Давайте мы будем все не работать. Вы представляете, что будет?»
Первая заместительница Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома Елена Феденко рассказала, что Министерство труда и социальной защиты отвечает за некие «права пенсионного обеспечения, права о социальных гарантиях, о минимальных социальных гарантиях, о минимальной заработной плате». Когда блогер сказал чиновнице, что, в соответствии с Конституцией, имеет право не работать, та ответила: «Такого нет права — не работать».
Статья 41 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека и наделяет государство обязанностью создавать условия для полной занятости населения. Безработным гражданам Конституция гарантирует обучение новым специальностям и пособие по безработице. При этом Конституция никак не ограничивает человека в выборе, работать ему или не работать.
Обосновать свою противоречащую главному закону страны позицию Елена Феденко решила с помощью пространных рассуждений о том, что случилось бы со страной, если бы все в ней были «бомжами».
— Такого вообще права нет (права не работать — Прим. редакции). Есть право работать, — сказала Феденко.
— Есть право работать — это значит, я хочу — работаю, хочу — не работаю. Верно? — спросил Паук.
— Да.
— Значит, я хочу не работать.
— Так я вам еще раз говорю: я тоже хочу не работать. И все хотят не работать. <…> Давайте мы будем все не работать. Вы представляете, что будет?
— Это не мои проблемы.
— А кто тогда будет учить ваших детей, кто будет вас лечить?
— Я в платную школу отдам ребенка.
— А кто будет платить школе? Учительница в школе тоже не захочет работать.
— Я ей ягодами заплачу, мы договоримся. <…>
— Давайте все будут собирать ягоды и шишки в лесу и продавать китайцам, как вы говорите.
— Давайте.
— И что тогда будет? Где будет наша медицина, где будет наше образование, где это все будет? — возмутилась Феденко.
Сотрудница службы организационно-аналитической работы Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Людмила Володовская сначала не смогла ответить н вопрос, означает ли право на труд обязанность трудиться. А потом начала искать ответ в интернете и нашла там утверждение, что право на труд является одним из первостепенных экономических прав. В конце концов чиновница разрешила Андрею Пауку не работать:
— Ну, вы не хотите — пожалуйста, не работайте.
— Можно?
— Я вам не могу дать вот такое разрешение, это не ко мне относится, я не даю людям разрешение, что они могут работать. Это ваше право — право хотеть работать, хотеть не работать. Ваш выбор.
— Но почему мне нужно платить за коммунальные по повышенным тарифам тогда?
— Потому что… (очень длинный вздох) Наберите, пожалуйста, управление занятости.
«Почему противоречат? Пожалуйста, можете не работать. Если у вас хватает средств»
Заместительница начальника управления Комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома Виктория Горячева знает, что в соответствии с Конституцией беларусы имеют право на труд, а не обязанность. При этом она считает, что если гражданин отказывается от «содействия по трудоустройству», он «может оплачивать коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам» и дальше быть незанятым. На уточняющий вопрос блогера о том, откуда безработный человек должен брать деньги на оплату коммунальных услуг по более высоким тарифам чиновница ответила, что ей «непонятен посыл быть незанятым» и непонятно, за какие средства существует неработающий человек.
— Я бомжую вообще. Но почему я должен платить по стопроцентным якобы тарифам? Я же нищий, — спросил Андрей Паук.
— У нас есть нормативные документы, утвержденные правительством, — ответила чиновница.
— Так они же противоречат Конституции.
— Почему противоречат? Пожалуйста, можете не работать. Если у вас хватает средств, оплачивайте по экономически обоснованным тарифам.
— Нет, не хватает. Вот именно что не хватает. Почему я, нищий человек, должен оплачивать (по более высоким тарифам — Прим. редакции)?
— Работайте тогда.
После этого Андрей Паук напомнил чиновнице, что она сама назвала работу не обязанностью, а правом. Та ответила:
— Ну так ничто вас и не заставляет работать. Оплачивайте коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам.
Когда Андрей Паук сказал, что не хочет финансировать с помощью отчислений из своих доходов диктатуру, Виктория Горячева сочла это оскорбительным высказываниями в адрес правительства. Но растерялась, когда блогер напомнил ей об акции «Диктат? Ура!», организованную государственными пропагандистами, и о том, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт уже пять лет считает диктатуру «брендом» Беларуси с «позитивным оттенком». После этого чиновница свернула беседу.
«Я не буду вам отвечать о ваших правах»
Начальница отдела правовой и кадровой работы Комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома Елена Беспальченко уточнила у блогера, действительно ли он хочет не работать.
— Да. И у меня это получается отлично, — ответил Андрей Паук.
— Ну, я рада за вас, если вы так можете существовать — не работая.
— Но так нельзя, за это наказывают — уточнил блогер.
— Нельзя — и нельзя, — ответила чиновница, — в тюрьму вас не садят за это.
— Хотят и посадить даже. Там ведь Лукашенко уже рассвирепел.
— Вы знаете, вы сейчас отрываете мое время. Разговаривать на какие-то вольные темы я не намерена — ответила начальница отдела правовой и кадровой работы. — Я не буду вам отвечать о ваших правах.
Лукашенко заявлял, что в стране не должно быть «тунеядцев». Тем временем людей по ошибке относят к «иждивенцам»
Когда Андрей Паук еще раз попросил разъяснить трудовые права граждан, чиновница повысила тон и заявила:
— Разговаривать я с вами не намерена, в какие-то дебаты вступать. <…> Что вы от меня хотите? Хотите — не работайте, хотите — работайте.
«Ну дык, а если вы не работаете…»
Игорь Шпаньков, начальник управления трудовых отношений и заработной платы Комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома, понимает, как работает экономическое принуждение с помощью завышенных коммунальных тарифов для «тунеядцев». На вопрос Паука о том, обязаны ли белорусы трудиться, ответил:
— Заставить вас, конечно, на сегодняшний день никто не может.
— Но почему не может? Могут. Вон, мне надо платить, как «тунеядцу», стопроцентные коммунальные.
— Ну да. Ну дык, а если вы не работаете…
— А если я нищий, чем я буду платить?
— Дык надо на работу устраиваться тогда.
Начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома Игорь Михальков безо всяких сомнений ответил блогеру:
— Ну, у нас свободная страна, каждый выбирает, как он хочет быть. Хочет — работает, хочет — не работает.
— Но недавно Кубраков, министр МВД, заявил, что будет отлавливать «тунеядцев» вот этих неработающих, таких, как я. Принуждать к труду.
— Ну так вы задавайте вопрос министру внутренних дел.