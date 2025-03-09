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Лукашенко тайно собрался к Путину

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  • 9.03.2025, 15:36
  • 4,142
Лукашенко тайно собрался к Путину

В России назвали дату визиту, о котором пресс-служба диктатора молчит.

Президент России Владимир Путин примет Александра Лукашенко на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Между тем, официальной информации о встрече пока нет. Пресс-служба Александра Лукашенко пока информацию не подтвердила.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин виделись последний раз в конце декабря 2024 года на заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

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