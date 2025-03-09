Урсула фон дер Ляйен: Началось создание европейского оборонного союза 3 9.03.2025, 15:50

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

На этой неделе произошло историческое событие.

Утвердив предложение Еврокомиссии Rearm Europe («Перевооружить Европу») по инвестированию 800 млрд евро на оборону на этой неделе, Европейский Союз заложил основы возможного создания европейского оборонного союза.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен считает, что на этой неделе произошло историческое событие, потому что с утверждением ее плана «Перевооружить Европу», были заложены основы создания европейского оборонного союза.

«Эта неделя принесла единодушную поддержку программе Rearm Europe («Перевооружить Европу»). Вы уже знакомы с пакетом в 800 миллиардов на оборону. И это историческое событие. Это может стать основой европейского оборонного союза», - заявила президент Еврокомиссии.

«Направление движения всегда было понятным. Что изменилось за эти 100 дней, так это новое ощущение срочности... Наши европейские ценности, демократия, свобода, верховенство права - под угрозой... Наши железные обязательства ставятся под сомнение. Все стало трансакционным. Темп изменений ускорился, и необходимые действия должны быть смелыми и решительными», - рассказала она.

«Если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал будет еще больше. И важно отметить, что экономическая сила и план перевооружения Европы - это две стороны одной медали», - убеждена Урсула фон дер Ляйен.

Одно из направлений плана предусматривает создание нового фонда на 150 миллиардов евро в виде займов для стран ЕС для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них, а также удовлетворение других потребностей - от кибернетики до военной мобильности.

Комиссия также предлагает снять ограничения, наложенные правилами ЕС на государственные расходы в случае оборонных инвестиций.

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