Лимит выплат по европротоколу в Беларуси собираются отвязать от евро
- 9.03.2025, 15:54
- 1,260
И увеличить в два раза.
Еще в январе шли разговоры о том, что нужно увеличивать сумму ущерба, при которой можно оформить европротокол. Напомним, сейчас она составляет 800 евро. В эфире «Беларусь 1» начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков заявил, что власти планируют увеличить ее более, чем в два раза, и отойти от евро в расчетах.
— Документ еще находится на обсуждении, но в проекте этого документа мы предложили увеличить сумму страховой выплаты (до) 150 базовых величин. Отойти от евро. Это примерно двойное увеличение выплаты в том случае, когда участники дорожно-транспортного происшествия примут решение оформить ДТП по европротоколу, — заявил Ротченков. Он также добавил, что около 40−50% аварий в стране оформляются именно по такой схеме.
— И наверное, основное препятствие — и мы хотим разрешить в этом документе — то, что не всегда участники ДТП согласны с тем ущербом оцененным, то есть в пределах 800 евро, — сказал он.
Напомним, сейчас максимальная сумма ущерба, при котором можно оформить европротокол, составляет 800 евро. Новая сумма будет составлять 6300 белорусских рублей (одна базовая — 42 рубля), или около 1800 евро по курсу Нацбанка на 9 марта 2025 года.