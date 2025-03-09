Зря связался с Путиным 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.03.2025, 15:57

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Фото: AP

Все дело в яйцах.

Зря все-таки Трамп связался с Путиным.

Толку от того, что американский президент за российского вписывается пока никакого, а вот проблемы - они , видно, заразны - уже начались.

У Трампа, как и Путина, исчезли яйца. Вернее, они появляются, но сильно вздорожавшие. На носу Пасха, простые американцы недовольны. Обещанная президентом Великая Америка - это здорово, но кушать хочется здесь и сейчас. Трамп уже велел назначить расследование и временно начать ввозить яйца со стороны.

Помним-помним, в России была та же история: и расследование, и импорт.

Так и видим, что на личной встрече Трамп с Путиным сядут по-стариковски и в первую очередь начнут не вопросы войны и мира обсуждать, а где яйца-то взять.

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