Зря связался с Путиным

Зря связался с Путиным2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 9.03.2025, 15:57
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Все дело в яйцах.
Зря все-таки Трамп связался с Путиным.
Толку от того, что американский президент за российского вписывается пока никакого, а вот проблемы - они , видно, заразны - уже начались.
У Трампа, как и Путина, исчезли яйца. Вернее, они появляются, но сильно вздорожавшие. На носу Пасха, простые американцы недовольны. Обещанная президентом Великая Америка - это здорово, но кушать хочется здесь и сейчас. Трамп уже велел назначить расследование и временно начать ввозить яйца со стороны.
Помним-помним, в России была та же история: и расследование, и импорт.
Так и видим, что на личной встрече Трамп с Путиным сядут по-стариковски и в первую очередь начнут не вопросы войны и мира обсуждать, а где яйца-то взять.
Телеграм-канал «СерпомПо»