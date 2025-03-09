Минлесхоз запретил ходить в лес в 17 районах Беларуси
- 9.03.2025, 16:21
За нарушения предусмотрели отдельные штрафы.
Еще первая декада марта не прошла, а погода удивляет майскими температурами. Это приводит к пожароопасной обстановке в белорусских лесах. Журналист Telegraf.news изучил карту запретов и ограничений на посещение лесов на карте Министерства лесного хозяйства — «красными» оказались 17 районов.
Так, по состоянию на 10:05 9 марта «красными» (то есть туда ходить в леса запретили) обозначили 17 районов, причем всю Брестскую область. А именно:
1 Брестский район.
2 Жабинсковский.
3 Малоритский.
4 Кобринский.
5 Дрогичинский.
6 Березовский.
7 Ивановский.
8 Ивацевичский.
9 Пинский.
10 Столинский.
11 Ганцевичский.
12 Ляховичский.
13 Барановичский.
14 Пружанский.
15 Каменецкий.
16 Лунинецкий.
И еще один район, куда нельзя пока ходить в лес, — это Ветковский на Гомельщине.
Все остальные районы страны «зеленые», то есть ходить в лес туда можно. Но информация на карте Минлесхоза меняется в режиме реального времени.
Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета?
За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрели отдельные штрафы:
• посещение леса во время действующего запрета (ч. 1 ст. 16.21 КоАП) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),
• если в период запрета на посещение лесов действия человека привели к пожару и уничтожению, повреждению леса или торфяников (ч. 2 ст. 16.21 КоАП) — до 30 базовых (до 1260 рублей сегодня).