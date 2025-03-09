Минлесхоз запретил ходить в лес в 17 районах Беларуси 9.03.2025, 16:21

За нарушения предусмотрели отдельные штрафы.

Еще первая декада марта не прошла, а погода удивляет майскими температурами. Это приводит к пожароопасной обстановке в белорусских лесах. Журналист Telegraf.news изучил карту запретов и ограничений на посещение лесов на карте Министерства лесного хозяйства — «красными» оказались 17 районов.

Так, по состоянию на 10:05 9 марта «красными» (то есть туда ходить в леса запретили) обозначили 17 районов, причем всю Брестскую область. А именно:

1 Брестский район.

2 Жабинсковский.

3 Малоритский.

4 Кобринский.

5 Дрогичинский.

6 Березовский.

7 Ивановский.

8 Ивацевичский.

9 Пинский.

10 Столинский.

11 Ганцевичский.

12 Ляховичский.

13 Барановичский.

14 Пружанский.

15 Каменецкий.

16 Лунинецкий.

И еще один район, куда нельзя пока ходить в лес, — это Ветковский на Гомельщине.

Все остальные районы страны «зеленые», то есть ходить в лес туда можно. Но информация на карте Минлесхоза меняется в режиме реального времени.

Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета?

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрели отдельные штрафы:

• посещение леса во время действующего запрета (ч. 1 ст. 16.21 КоАП) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),

• если в период запрета на посещение лесов действия человека привели к пожару и уничтожению, повреждению леса или торфяников (ч. 2 ст. 16.21 КоАП) — до 30 базовых (до 1260 рублей сегодня).

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