Россия отказывается от белорусских грузовиков 5 9.03.2025, 16:48

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Продажи грузовиков «МАЗ» просели на треть.

В феврале 2025 года продолжилось снижение продаж грузовых автомобилей «МАЗ», произведенных в Беларуси. Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», объем реализации этих машин уменьшился на 35% по сравнению с февралем 2024 года. Если в прошлом году за этот месяц было продано 445 единиц техники, то в текущем году показатель составил лишь 290 грузовиков.

Ситуация на рынке новых грузовых автомобилей в России в целом также ухудшилась. В феврале 2025 года продажи сократились на 46% в годовом сопоставлении. Если в феврале 2024 года было реализовано 10 430 новых грузовиков, то в этом году — только 5684.

Стоит отметить, что похожая ситуация на российском рынке наблюдается и с белорусскими автобусами. В январе 2025 года в РФ было продано четыре новых автобуса Минского автомобильного завода — в 21 раз меньше, чем в том же месяце 2024-го (84).

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