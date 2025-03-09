«У россиян все плохо, а у нас многое получается»
- 9.03.2025, 17:46
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ВСУ перехватили инициативу на одном из направлений.
Силы обороны Украины перехватили у российских захватчиков инициативу в частично оккупированном городе Торецк Бахмутского района Донецкой области.
Об этом сегодня со ссылкой на боевых побратимов рассказал защитник Украины, который ведет Telegram-канал «Бахмутский Демон»:
«У россиян все плохо в Торецке, а у нас многое получается».
Блогер и лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс в своем Telegram-канале «Офицер» в целом это тоже подтвердил, хотя и более осторожно:
«Никто не знает, откуда рисуют на картах такие успехи в Торецке. Но факт, что орки на направлении либо выдохлись, либо взяли паузу — активных действий не проявляют, успехов не имеют вообще. Однако акцент перенесли на Часов Яр, пытаясь нащупать там слабые места. Ведь, как я ранее отмечал, Бахмутское и Торецкое направления фактически взаимосвязаны, и при провале на одном направлении автоматически посыплется второе».
Генштаб ВСУ при этом сообщает о высокой боевой активности на направлении. Так, по состоянию на 22:00 россияне 19 раз атаковали здесь позиции Сил обороны Украины. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили возле Дружбы и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.