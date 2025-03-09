В Минске заметили «золотую» водку из Китая 3 9.03.2025, 17:59

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Более тысячи рублей за бутылку.

В отдельных минских магазинах покупатели заметили на прилавках китайскую водку по «космической» цене. Утверждается, что она произведена по древней китайской технологии, при этом стоимость поллитровой бутылки превышает 1200 рублей. На это обратило внимание издание «Точка».

По информации на ценнике, крепость спиртного напитка составляет 53%.

Издание отмечает, что необычная водка получила свое название в честь города Маотай, который находится в горном районе китайской юго-западной провинции Гуйчжоу. Половина жителей этого городка, а это 3,5 тыс. человек, занимается изготовлением этого продукта. При этом утверждают, что рецепт напитка остается неизменным уже 2 тыс. лет.

Процесс производства напитка сложный и занимает 5−6 лет. Ее делают из местной пшеницы и растения семейства злаковых — сорго. При этом используют воду из горной реки. Также среди секретов производства — особый температурный режим, влажный климат и почва.

Впервые на зарубежный рынок этот напиток попал в 1915 году, когда его привезли на Всемирную ярмарку в Панаму. Сегодня водка экспортируется более чем в 100 стран.

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