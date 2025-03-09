Труба Шредингера 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

9.03.2025, 18:08

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Минобороны РФ попытается скрыть свой позор под Суджей.

Генштаб ВСУ подтвердил проникновение «сводных диверсионно-штурмовых групп» в Суджу, но есть нюанс. Перемещение по трубам аки Василиск могло стоить российскому командованию целого отряда.

По одной из версий, подземная пехота, перемещавшаяся по газопроводу, на выходе попала под ракетные и артиллерийские удары. Потому что якобы ВСУ знали об операции.

По другой версии, все российские солдаты задохнулись под землей. Подтверждений этой информации нет и, если это действительно так, не будет — Минобороны РФ тщательно скроет подробности.

Есть и третья версия. ВС РФ успешно выполнили поставленную задачу, вылезли где было нужно и приняли участие в боях за город. Этот вариант распространяют Z-каналы.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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