В Минске эпидемия нового вируса?3
- 9.03.2025, 18:20
- 3,642
Специалисты столичного центра гигиены и эпидемиологии объяснили ситуацию.
В TikTok набрало популярность видео (более 900 тыс. просмотров), в котором блогер утверждает, что в Минске якобы распространяется неизвестное заболевание. По ее словам, у нее несколько дней держалась температура, болело горло, а также были заложены нос и дыхательные пути. Подобные симптомы, утверждает автор видео, наблюдаются и у многих других людей.
@kseniya.ivanovskaya Кто тоже подхватил эту заразу? Долго лечились? #минск #новости ♬ оригинальный звук - Ксю, дай наводку | обзоры
Однако специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии опровергли информацию об эпидемии, пишут «Минск—Новости». В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в Минске остается стабильной.
— В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Минске стабильная. При этом заболеваемость острыми респираторными инфекциями характеризуется низкой интенсивностью, не превышает среднемноголетние значения. В структуре заболевших удельный вес детского населения составляет 54,7%, взрослого — 45,3%. По результатам дозорного эпидемиологического слежения за острыми респираторными инфекциями формирование заболеваемости происходит преимущественно за счет циркуляции вирусов негриппозной этиологии, в единичных случаях циркулируют возбудители гриппа и коронавирусной инфекции, — пояснили в центре.
Специалисты подчеркнули, что в учреждениях и организациях Минска проводится комплекс мер по предотвращению распространения инфекций, а среди населения ведется профилактическая работа.
Ранее сообщалось, что контроль за эпидемиологической ситуацией в столице помогает обеспечивать ситуационный центр. В его распоряжении — изображения с камер всех регистратур поликлиник и приемных отделений городских стационаров.