В США хотят сменить статус Турции с европейской на ближневосточную страну 2 9.03.2025, 18:27

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В Вашингтоне заявили, что Анкара сменила курс.

Конгресс США намерен признать Турцию страной Ближнего Востока, а не Европы, объясняя это тем, что Турция теперь переходит в статус противников США, пишет Jewish Insider (перевод - «Зеркало Недели»).

Соответствующий проект закона представила двухпартийная группа членов Палаты представителей. В мотивировочной части говорится, что этот шаг отражает отход Турции от отношений с Европой и Соединенными Штатами и переориентацию на противников США.

«Законопроект призван направить четкий сигнал Анкаре: Соединенные Штаты признают поворот Турции к Ближнему Востоку и больше не видят, чтобы Турция придавала приоритет своим отношениям с Европой», – говорится в заявлении авторов законопроекта.

Конгрессмены считают, что Турция укрепляет связи с Россией, Китаем и Ираном, поддерживает ХАМАС и военные действия против Греции и Кипра, которые «фундаментально противоречат интересам безопасности Запада».

«Ее все больше антизападная позиция отдаляет Анкару от европейских стремлений. В то же время в стране растут авторитаризм и вражда по отношению к союзникам по НАТО».

Конгрессмены также обвинили Турцию в постоянной демонстрации «полного пренебрежения соблюдением международного права», действиях президента Эрдогана вопреки американским интересам, а также содействии нестабильности в регионе.

Они отметили, что изменение статуса поставит Турцию в одну категорию с Ираном, Сирией и Ливией.

«Турция находится на развилке, но Эрдоган сделал свой выбор. Его правительство скрывает боевиков ХАМАС, поддерживает военную машину [президента России Владимира] Путина и препятствует единству НАТО, требуя при этом привилегий западного союзника. Американской дипломатии пора прекратить делать вид, что Турция все еще является частью Европы», - говорится в заявлении.

Законопроект также требует от Государственного департамента отчитываться перед Конгрессом о последствиях отхода Турции из Европы.

«Европейская идентичность Турции является неоспоримым историческим и геостратегическим фактом. Будучи сильным членом НАТО, Совета Европы, ОБСЕ и ассоциированным членом ЕС, Турция является неотъемлемой частью европейских институциональных рамок и универсальных ценностей, которые представляют эти институты», — заявил Fox News Digital представитель посольства Турции в Вашингтоне.

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