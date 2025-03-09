Временный президент Сирии призвал остановить новую вспышку насилия 5 9.03.2025, 19:08

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Ахмед аль-Шараа

Обстановка в стране снова обостряется.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа призвал вооружённые группировки, связанные с прежним правительством, сдать оружие, а верных новому правительству — избегать нападений на мирных жителей и издевательств над заключёнными, передает Еuronews.

- Когда мы поступаемся своей этикой, мы опускаемся на один уровень с нашим врагом. Остатки павшего режима ищут повод укрыться за нашими же нарушениями, — заявил Ахмед аль-Шараа.

Столкновения между сторонниками нового («Хайят тахрир аш-Шам») и свергнутого правительств стали самым серьёзным проявлением насилия с момента свержения Башара Асада в начале декабря.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, с начала боёв погибли более 200 человек, из которых 120 бойцов, верных Асаду и 93 бойца новых правительственных сил.

Ранее сообщалось, что обстановка в Сирии снова обостряется. За последние два дня в результате боевых действий в Сирии, ведущихся новыми властями в нескольких провинциях против сторонников свергнутого диктатора Башара Асада, а также внесудебных расправ погибли в общей сложности более тысячи человек.

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