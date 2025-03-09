Русские уже проиграли Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

9.03.2025, 19:18

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Эксперимент Путина провалился.

Через три года после начала «СВО» становится все очевиднее, что от нее проиграют в первую очередь те, кто ее активно поддерживал и поддерживает. Для Путина «СВО» стала любимым детищем, у него свой мир, где в роли розовых пони – идеальные солдаты, сошедшие с плакатов советских времен, в них он теперь видит будущее страны. Его желание вывести из них новую элиту уже обозначено.

Это означает, что старой элите – и на федеральном, и на региональном уровне придется подвинуться и освободить места. Аргумент «да я за вас в окопах» перебивает все прочие. Получается, что всем тем, кто все три года выступал в жанре показного патриотизма придется выступить в нем еще раз и либо пристраивать новых героев, либо работать с ними и под ними, либо освобождать места. А главное, что умеет идеальный солдат – это, подчиняться и убивать по приказу. Своеобразные управленческие компетенции.

Не в выигрыше оказывается и население. Ведь именно ему испытывать на себе все эти лидерские эксперименты, а также сталкиваться на улицах с теми, чья адаптация к мирной жизни не удалась. Не говоря уже о приоритетах государства в расходах.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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