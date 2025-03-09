«Все очень сильно удивляются, когда видят меня за фурой, но потом приходят в какой-то восторг» 9.03.2025, 19:33

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Как модель из Беларуси стала дальнобойщицей.

В честь Международного женского дня ABW.BY решил рассказать про девушку, чья жизнь наполнена мужскими делами. Вопреки стереотипам.

«Почти 5 с половиной лет проработала моделью, потом поняла, что душа все же требует машин»

Нашу героиню зовут Татьяна. Она механик – по образованию, детейлер – по зову сердца, в настоящем – дальнобойщица, а в прошлом – модель.

– Татьяна, когда и почему появился интерес к автомобилям и, казалось бы, мужским занятиям?

– В целом у меня с детства никогда не было каких-то женских увлечений, тогда даже среди друзей были лишь мальчики. По всей видимости, родители очень хотели мальчика. Так и получилось. Потом уже начала интересоваться машинами, в том числе большими. Дело в том, что я из маленького города Кричева. В детстве часто видела проезжающих мимо дальнобойщиков, их фуры меня завораживали. И по совокупности этих факторов образование у меня тоже связано с техникой – я механик сельскохозяйственных машин и оборудования.

– А как в вашей жизни появился детейлинг?

– Первой моей работой был колхоз по распределению. Но со временем я поняла, что эта работа мне не нравится. Затем уволилась и уехала за границу, где почти 5 с половиной лет проработала моделью. Потом вернулась и поняла, что душа все же требует машин. Начала рассматривать какие-то варианты. В конце концов меня заинтересовал детейлинг. Ведь если идти в ремонт автомобилей, то ты постоянно будешь в мазуте, неприятно пахнуть и т.д. А в детейлинге ты наводишь красоту и приводишь внешний вид автомобиля в идеальный порядок, после чего он выглядит как новый. Поэтому выбрала это направление, нашла обучение в студии по полировке и химчистке автомобилей, в дальнейшем отучилась еще и на оклейку. А потом выкупила уже готовую студию и со временем даже сама стала обучать людей.

– Какие самые необычные или дорогие машины вы брали в работу?

– Самой дорогой, наверное, была BMW X7, а самой необычной – Rolls-Royce Silver Shadow II 1980 года выпуска. Но в целом приезжают разные машины, в том числе бюджетные. При этом запросы у всех одинаковые: лакокрасочное покрытие, полировка и оклейка. Это самое ходовое в Беларуси. ЛКП особенно актуально для «китайцев», их было прям много. Со временем ты привыкаешь к ним, к их «приколам» и знаешь, что нужно делать. В первую очередь, многих «китайцев» пригоняют из Китая уже в плохом состоянии с учетом перевозок, ведь они бьются на автовозах. Да и в принципе по лакокрасочному покрытию у них есть проблема – ржавчина по кузову.

«В течение трех дней погода за окном может меняться от минус 40 до плюс 10 градусов»

– Когда решили переключиться с детейлинга на дальнобой?

– Это произошло недавно. Во-первых, случилось профессиональное выгорание за счет того, что летом было очень много работы и психологически стало трудно справляться с наплывом клиентов. И ты, вроде бы, нанимаешь работников, но все равно лезешь везде и всюду сам. Во-вторых, все мои родственники переехали в Брест. Мне захотелось быть поближе к ним. Поэтому я решила продать студию в Минске и сменить род деятельности – чтобы отдохнуть. Так выбрала дальнобой. Получила водительское удостоверение на категорию E, нашла фирму и поехала.

– А почему выбрали именно такую работу?

– Опять же, фуры меня интересовали еще с детства. Но в Беларуси только пару лет нет назад женщинам разрешили работать дальнобойщицами. Поэтому я решила ухватиться за эту возможность, раз она появилась.

– На какие самые дальние расстояния вы ездили?

– Сейчас в основном я езжу до Владивостока. Это больше 9 тысяч км в одну сторону. В общем и целом вполне интересно, потому что проезжаешь Байкал, Бурятию, вокруг постоянно очень красивая природа. Разве что иногда плохая дорога и серпантин. Также сказывается смена температуры, потому что в течение трех дней погода за окном может меняться от минус 40 до плюс 10 градусов. При этом ты гонишься за сроками и за километражем.

– А спите в кабине или где-то останавливаетесь?

– Проблем с душем и другими вещами у нас нет. Для водителей даже бани и сауны есть. Но если говорить про ночлег, то на постоянной основе я сплю в машине. Она хорошая, внутри удобный спальник, так что мне очень комфортно.

– Что вы делаете, если в дороге происходит поломка? Можете что-то починить самостоятельно или в основном обращаетесь в сервисы?

– Поломки – это очень частая история. Причем мелких и тех, что ты можешь решить самостоятельно, очень мало, потому что если что-то ломается, то конкретно. Например, за последние полтора месяца уже была проблема с топливным фильтром, который только на СТО меняется, потому что нужно поднимать голову. Еще одна постоянная проблема, которую даже в сервисе не могут решить, – это прицеп. Например, в Красноярске начался гололед. На прицепе срабатывает ABS, тормоза неравномерно работают – и меня уносит в кювет. И уже была ситуация, когда оставалось чуть-чуть до печальных событий. При этом я еду и по дороге очень часто вижу машины в кювете или перевернутые посреди дороги. Это, конечно, выглядит страшно, поэтому стараюсь ездить аккуратнее. Что касается именно ремонта, то плюс в том, что у нас есть механик, который записывает нас на ремонт по ходу локации, где находится автомобиль. Ты туда заезжаешь, тебе устраняют поломку – и можно продолжать путь.

«Если мужчины узнают, что едет девушка, то по рации стараются не ругаться матом»

– Встречались ли вы с пренебрежительным отношением со стороны окружающих – мол, девушка не может хорошо справляться с якобы мужской работой?

– В детейлинге такого сильно больше, особенно со стороны клиентов. Там было два варианта: либо мужчины считают, что раз я девушка, то буду педантом и все сделаю качественно, либо относятся очень скептически и боятся отдавать мне машину. Еще могут периодически приезжать и проверять мою работу. Но такой ситуации, что кто-то остался недоволен, у меня не было. Скорее скептики потом меняли свое мнение и становились постоянными клиентами. Конечно, были и те, кто вообще отказывался от услуг из-за того, что я девушка. Но, как показывает практика, такие люди потом возвращались обратно с еще большими «косяками», чем было до.

Если говорить про дальнобой, то сложнее всего было на моменте приема на работу. Две фирмы отказались меня брать, потому что зимой сложные дороги, особенно в России, плюс специфический режим труда и отдыха, а опыта-то нет. Поэтому мне сказали приходить весной. Среди коллег какого-то пренебрежительного отношения я пока не встречала. Наоборот, в основном относятся положительно. Конечно, сначала все очень сильно удивляются, когда видят меня за фурой с большим 16-метровыв прицепом. Но потом приходят в какой-то восторг. И если мужчины узнают, что едет девушка, то по рации даже стараются не ругаться матом. Да и в целом все очень отзывчивые: помогут припарковаться ночью, если плохо видно, подсказывают что-то по дороге и т.д.

– Исходя из опыта, вы заметили, что в мире мужского автобизнеса сегодня появляется все больше девушек?

– В дальнобое девушек хватает, даже в Беларуси сейчас это не что-то редкое. В детейлинге ситуация обратная – нас единицы. Помимо меня, я знаю только двух девушек в Минске.

«Если ты что-то любишь, то точно сделаешь это хорошо вне зависимости от пола»

– Ваше мнение как девушки: существуют ли неженские профессии в традиционно мужском автобизнесе, с которыми прекрасный пол не справится?

– Я не думаю, что есть какие-то отличия между мастером-девушкой и мастером-мужчиной. Ни в хорошем смысле, ни в плохом. Скорее есть люди, которым нравится то, чем они занимаются, а есть те, кто делает это просто ради денег. Первые – стремятся к идеалу, вторые – лишь бы сделать. Поэтому если ты что-то любишь, то точно сделаешь это хорошо вне зависимости от пола.

– В вашей жизни есть еще какие-то мужские интересы?

– Помимо автомобилей, я увлекаюсь страйкболом. Эта командная военно-тактическая игра очень развита в Беларуси и очень нравится мне лично. Сейчас я состою в команде, являюсь снайпером и часто езжу на соревнования по Беларуси. А раз в год мы также ездим в Тверскую область. Причем интересно, что до первой тренировки у меня никакого подобного опыта вообще не было. Когда я взяла оружие в руки, было ощущение, что я всегда умела стрелять. И довольно четко.

– Какие у вас планы на будущее?

– Ближайшие 2–3 года я планирую проработать в дальнобое и параллельно искать помещение для своей детейлинговой студии уже в Бресте. Это будет в том числе актуально из-за пригона европейских авто. Да и там не такая большая конкуренция, как в Минске.

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