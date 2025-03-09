Минфин изменил правила формирования страховых историй 9.03.2025, 19:49

Какие сведения будут собирать.

В Беларуси изменили порядок формирования страховых историй и предоставления страховых отчетов. Теперь страховые организации будут предоставлять в Министерство финансов больше данных — информацию о практически всех клиентах и заключенных с ними договорах, за исключением нескольких видов обязательного страхования. Как сообщает OL, документ опубликован на портале Pravo.by.

До сих пор страховщики должны были собирать для страховых историй данные только по договорам добровольного страхования. И то не по всем — исключая договоры, где фигурируют Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, а также госорганы.

Теперь им не нужно предоставлять в Минфин данные только по договорам «автогражданки», обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по обязательному государственному страхованию.

Впрочем, информацию по договорам «автогражданки» Минфин все равно будет получать — от Белорусского бюро по транспортному страхованию.

В 2024 году Нацбанк Беларуси внес изменения в правила формирования кредитных историй и отчетов.

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