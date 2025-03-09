Суд в США требует от Китая 24 млрд долларов из-за пандемии 5 9.03.2025, 20:05

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Выплаты могут обеспечить путем изъятия китайских активов.

Федеральный суд в Миссури признал правительство Китая ответственным за ошибки, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2 и началом пандемии. Он удовлетворил соответствующий иск генпрокурора Миссури и наложил на Пекин штраф в размере 24 млрд долларов, пообещав обеспечить его путем изъятия китайских активов. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на The New York Times.

По мнению судьи Стивена Лимбо, власти Китая «вводили мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов распространения коронавируса и «предпринимали монополистские меры по накоплению средств индивидуальной защиты». Эти действия привели к тому, что США не отреагировали на начало пандемии на ранней стадии и не закупили достаточное количество необходимого оборудования для медицинских работников.

В свою очередь официальные лица КНР заявили, что не согласны с решением суда в Миссури. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решение суда. «Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом», - указал он.

Первый иск американского штата против Китая из-за пандемии

Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. В апреле 2020 года генеральный прокурор штата Эрик Шмитт заявил, что Пекин «лгал» миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе. «В Миссури последствия вируса очень реальны - тысячи заражены, многие погибли», - заявил Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно элементарно накормить свои семьи.

Иск, направленный в суд штата Миссури, был адресован правительству КНР, коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань. По словам прокурора, китайские власти «вводили общественность в заблуждение», «скрывали важную информацию», «отрицали факты заражения от человека к человеку» и даже «прятали защитное снаряжение». Эту эпидемию, заявил Шмитт, вполне «можно было предотвратить».

В конце 2025 года Конгресс США объявил о результатах расследования причин начала пандемии COVID-19, унесшей жизни 1,1 млн граждан страны. В 520-страничном отчете говорится о вероятном лабораторном происхождении вируса. SARS-CoV-2 , скорее всего, появился в результате» утечки из «лаборатории или в ходе исследований» в Уханьском институте вирусологии, считают авторы документа. По их данным, у вируса есть биологические характеристики, которых нет в природе.

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