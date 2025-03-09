Экзотические фрукты и два урожая в год – реально ли это для Беларуси? 9.03.2025, 20:35

Активное потепление климата может нести самые непредсказуемые последствия.

Самые непредсказуемые последствия для растительного мира Беларуси ожидаются из-за активного потепления климата.

Уже невооруженным взглядом заметны некоторые изменения. И они будут продолжаться, рассказал директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Дмитрий Груммо, пишет Smartpress.by.

В стране уже культивируются некоторые экзотические фрукты. И не только в южных регионах или теплицах, но и на Минщине в открытом грунте.

«Однако пока нельзя сказать точно, как расширится список подобных растений. Конечно, постепенно это будет происходить», – отметил ученый.

А вот насчет двух урожаев в год ботаник призвал пока не фантазировать.

«Думаю, такое вряд ли произойдет. В планах – создание новых засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур», – пояснил Дмитрий Груммо.

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