ВСУ улучшили тактическое положение на важном направлении 9.03.2025, 20:45

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Украинские военные получили еще одно преимущество.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских войск на Покровском направлении в Донецкой области и проводят контратаки на нескольких участках вдоль восточного фронта. Это позволило им значительно улучшить тактическое положение. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 9 марта, сообщил спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

«Контратакующие действия позволяют говорить о том, что ситуация для ВСУ потихонечку стабилизируется. Продолжаются большие потери у врага. Они очень существенны. И если в статистике от Генерального штаба ВСУ цифры могут немного упасть, это не говорит о том, что наши воины стали меньше уничтожать противника. Наоборот — у россиян становится меньше ресурсов для того, чтобы проводить наступательные действия такой же интенсивности», — рассказал он.

Братчук отметил, что боевых столкновений, которые сегодня происходят на Покровском направлении, стало меньше. Однако интенсивность боев не падает.

«В любом случае враг продолжает наступать и проводить тактику малых групп. Это когда одна из групп проходит, пытается закрепиться, а за ней идет следующая, с целью закрепления. Вот таким образом у противника получается продвижение», — пояснил спикер.

Война на этом направлении, по его словам, становится более технологичной.

«Ситуацию на Покровском участке фронта на 80% сегодня контролируют дроны. Конечно, за дронами находится человек. Погода на сегодня позволяет максимально держать ситуацию под контролем. Есть и контроль с нашей стороны за теми логистическими путями, которыми армия России пытается пополнять свои ресурсы. Соответственно, есть тактическое улучшение наших позиций, что дает нам еще одно преимущество», — сказал Братчук.

Что касается других направлений боестолкновений, представитель УДА добавляет: ситуация остается динамичной, и враг пытается атаковать на всех участках фронта.

«Надеюсь, что ситуация на фронте, как минимум, не будет становиться хуже. Силы обороны Украины сегодня имеют четкую коммуникацию в управлении ВСУ. Это очень важный фактор. Тут мы можем отметить усилия военного командования, которое работает непосредственно на Покровском направлении и позволяют войскам выполнять необходимые задачи. И мы видим, как изменилась ситуация в районе Покровска с тем, что есть сейчас, а что было еще буквально в начале января этого года», — резюмировал Братчук.

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