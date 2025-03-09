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Работу витебского художника очень дорого продали на аукционе Sotheby's

  • 9.03.2025, 21:10
  • 1,048
Работу витебского художника очень дорого продали на аукционе Sotheby's

Новый владелец заплатил за произведение искусства более миллиона долларов.

На очередном аукционе Sotheby's были выставлены работы сразу двух витебских художников. Из творений Марка Шагала пробовали продать картину «Колесница на зеленом небе».

Полотно оценили в $315–440 тыс., но нового владельца оно не нашло.

Марк Шагал "Колесница на зеленом небе". Фото: Sotheby's

А вот судьба второго белорусского лота была другой. Автопортрет Лазаря Лисицкого приобрели вдвое дороже оценочной стоимости, пишет Office Life.

За сколько продали автопортрет

На торги выставили более позднюю версию автопортрета Лазаря Лисицкого. Художник создал его в 1924 году.

От варианта, который находится в Третьяковской галерее, эта работа отличается дополнительными элементами. Это результат опытов мастера.

Автопортрет Лазаря Лисицкого.
Фото: Sotheby's

Автопортрет представляет собой цинкографию на шелковой ткани. Ее оценивали в $500–750 тыс. Но новый владелец заплатил за работу в два раза больше – $1,14 млн.

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