Скрепы Путина дают слабину Василь Зима

9.03.2025, 21:20

Против единой Европы Россия всегда проигрывает.

«Выдающийся историк» Путин решил вновь апеллировать к любимым историческим скрепам, заочно отвечая Макрону, который напомнил о ядерных возможностях Франции. Он погрузился в глубину двух столетий и вытащил на свет Божий «дела давно минувших дней». Сказал, что галлы, конечно, могут сделать то, что сделал в свое время Наполеон, но ведь все помнят, чем это закончилось.

Так вот, Путину стоит уточнить, о каком именно Наполеоне идет речь. Потому что, например, Наполеон III был одним из участников коалиции, которая разбила русскую армию в Крыму. Это привело к фактическому самоубийству Николая Первого, который даже не дожил до подписания капитуляции в Париже в 1856 году. Ее подписал граф Орлов.

Путин любит вспоминать те немногочисленные войны, где побеждала, главным образом в коалиции с другими государствами, Россия, но есть и другие воспоминания. И другой Наполеон. Третий. К слову, Крымская война была проиграна, по словам ее участника, графа Льва Толстого, в том числе и потому, что противники имели просто лучшее оружие. После капитуляции Россия потеряла право иметь флот в Черном море, а ее поражение остановило агрессивное продвижение на юг.

Ключевым моментом здесь являются объединенные силы государств, которые сбили спесь с Николая Первого и его армии.

Против единой Европы Россия всегда проигрывает.

Василь Зима, Facebook

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