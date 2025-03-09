«Желтые купюры становятся как новые» 9.03.2025, 21:34

Белорус рассказал, как решил проблему «светящихся» долларов.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился опытом сдачи долларов в банк. Так, одну купюру у него не приняли из-за «светящихся» под ультрафиолетом углов. Но мужчина нашел решение проблемы. Комментаторы поделились своим опытом применения этого способа.

В начале видео (как и позже) мужчина показывает это «свечение» из-за плесени на углах банкноты еще перед походом в банк. Он не рассчитывал, что ее примут, так и произошло. «Эта купюра светится белыми пятнами по углам», — ответила при возврате банкноты кассир банка.

Мужчина положил доллары в тарелку с отбеливателем «Белизна» и водой в соотношении «50 на 50» (в комментариях он уточнил, что это 100 мл на 100 мл, вода должна быть «градусов 40»). «Сейчас будем смотреть с помощью фонарика, как уходят пятна … Они сразу становятся зеленоватые [под ультрафиолетом. — прим. ред.]», — сказал на видео его автор.

Спустя четыре минуты, по его словам, пятна ушли, за исключением трех «точечек». «Они почему-то не уходят, остальное все ушло», — утверждал белорус.

Внимание! Такая обработка купюр небезопасна и может привести к их порче. Компоненты моющих средств могут вымыть краску или даже прожечь дыру в банкнотах.

В конце своего видео мужчина показал фрагмент из банка, где он сдал 100-долларовую купюру, ее приняли. Номер на принесенной в обменник банкноте и той, которую «мыли», совпали.

«Я при покупке прошу, чтоб на чеке переписали номер купюры и поставили печать с подписью кассира. Но в некоторых обменниках сразу отказывают, ибо знают…» — поделился лайфхаком для покупки «американца» один комментатор.

«Не стройте проблем, железные обменники (аппараты типа инфокиосков) берут все», — утверждал другой.

Еще одна комментаторша рассказала, что у нее было $5000 с плесенью. «А что, так можно было? У меня таких было $5000… Мучилась, мучилась с этой плесенью, так пятна называли в банке, и отмучилась», — написала она без пояснения, как именно «отмучилась».

Кто-то поделился негативным опытом замачивания денег в таком растворе: «Я так же попробовал, и нолик один растворился. Стало 10 [долларов. — прим. ред.]».

«Я свои так очистила, и все равно не приняли, так как, сказали, слишком осветленные», — сказала пользовательница TikTok.

Впрочем, нашлись и те, кому способ помог. «Этот прием работает, и желтые купюры становятся как новые, проверено», — утверждал юзер TikTok.

«Работает! У меня сотку не брали ни в одном банке. Замочила на пять минут — и взяли!» — написала комментаторша.

Многие спрашивали, где купить такой фонарик. Мужчина отвечал, что фонарик обычный ультрафиолетовый для маникюра, продается на одном из маркетплейсов. А высушивать купюры он советовал при помощи сначала бумажных салфеток, затем — на батарее.

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