закрыть
9 марта 2025, воскресенье, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Состояние Папы Римского немного улучшилось

1
  • 9.03.2025, 21:38
Состояние Папы Римского немного улучшилось

Понтифик идет на поправку после трех недель в больнице.

Состояние здоровья Папы Римского Франциска, который находится в больнице с пневмонией уже три недели, показывает положительную динамику. Как сообщает пресс-служба Ватикана, организм понтифика хорошо реагирует на терапию.

«Клиническая картина остается стабильной, что подтверждает эффективность лечения. Врачи фиксируют постепенное улучшение», — говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что у понтифика не наблюдается повышения температуры, газообмен нормализуется, а анализы крови остаются в пределах нормы. Несмотря на это, специалисты пока не дают оптимистичных прогнозов и продолжают внимательно следить за состоянием Франциска. 

В четверг Папа впервые за время госпитализации обратился к верующим, поблагодарив их за поддержку. Его аудиосообщение на испанском языке прозвучало в начале молебна на площади Святого Петра. В тот же день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский