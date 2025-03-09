Состояние Папы Римского немного улучшилось 1 9.03.2025, 21:38

Понтифик идет на поправку после трех недель в больнице.

Состояние здоровья Папы Римского Франциска, который находится в больнице с пневмонией уже три недели, показывает положительную динамику. Как сообщает пресс-служба Ватикана, организм понтифика хорошо реагирует на терапию.

«Клиническая картина остается стабильной, что подтверждает эффективность лечения. Врачи фиксируют постепенное улучшение», — говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что у понтифика не наблюдается повышения температуры, газообмен нормализуется, а анализы крови остаются в пределах нормы. Несмотря на это, специалисты пока не дают оптимистичных прогнозов и продолжают внимательно следить за состоянием Франциска.

В четверг Папа впервые за время госпитализации обратился к верующим, поблагодарив их за поддержку. Его аудиосообщение на испанском языке прозвучало в начале молебна на площади Святого Петра. В тот же день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.

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