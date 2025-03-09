«Лукашенко не может ничего умного сделать по природе своей глупости и слабоумия» 9.03.2025, 22:04

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Белорусы дали жесткий ответ диктатору.

В Беларуси разгорается волна недовольства после недавнего заявления Александра Лукашенко, в котором он призвал граждан работать в три раза больше, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.

На встрече с министрами 4 марта диктатор сказал, что никакой проблемы с дефицитом кадров в Беларуси нет. А есть проблема только с тем, что белорусы ленивые и мало работают. Многие белорусы восприняли это как очередное доказательство оторванности властей от реальности, указывая на низкие зарплаты, развал экономики и отсутствие стимулов для продуктивного труда.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили диктатору:

«Проблема в том, что Лукашенко не дает умным работникам жить, работать и говорить правду! О том, что Лукашенко не может ничего умного сделать по природе своей глупости и слабоумия, об этом же сказал писатель Быков на заре плявузганий Луки! Если белорусы не изживут дурака Луку, то перейдут в феодальный строй под руководством слабоумного идиота!»

«Достижения» 30-летнего правления Таракана: убыль населения — 2 000 000 человек (умерли или сбежали из Беларуси). Разваленная экономика с огромным по меркам страны госдолгом (30 000 000 000 $), который невозможно погасить из-за неработающих предприятий. Зарплаты — 250 долларов, а пенсии — 150 долларов. Полная политическая и экономическая зависимость от соседней дикой страны — РФ. Список можно продолжать бесконечно».

«Проблема не в людях. Надо всего-то престарелого бульбафюрера стащить с трона, сразу и беженцы вернутся, и экономика начнет расти».

«В Беларуси очень низкие зарплаты. И как бы ты ни работал, хоть в землю вбейся, все равно тебе больше не заплатят. Это приводит к тому, что основная масса трудящихся старается, насколько это возможно, облегчить свою трудовую деятельность, увиливает и ленится. Рабский труд никогда не был высокопроизводительным. За последние 30 лет низкий уровень зарплат совершенно испортил трудящихся».

«1. Низкая производительность труда? Как она может быть высокой, если мы чемпионы мира по ментам и чиновникам? Сократить тунеядцев и отправить в колхозы.

2. Некому работать? Смотри пункт 1.

3. Во времена феодализма тунеядцы (аристократы) составляли 0,5% населения, максимум 3–5% в отдельные времена. Сейчас на одного тунеядца — два работника. Это какой-то мегафеодализм, который Орда стимулирует».

«Неужели они в школе по истории не учили, что рабство в итоге оказалось непроизводительным? Раб не заинтересован работать на хозяина. Будет работать, но так, что и хозяину такая работа будет не нужна».

«В Беларуси в 3–4 раза больше чиновников и бюджетников разного уровня, чем это необходимо для экономики. Во всех сферах. Страны Балтии начинали именно с сокращения бюджетной сферы. Диктатуре это необходимо для тотального контроля населения и как полностью зависимая от властей прослойка, которая создает видимость легитимности преступного режима. Вся «народность», которую использует пропаганда в СМИ, создается именно этой прослойкой. Хотя сама по себе она не нужна в таком количестве и обременительна для страны».

«Принудительный труд под свист кнута никогда не был производительным. Тем более в XXI веке основную прибавочную стоимость создает человеческий разум. Тут кнут вообще бессилен. Поиск умных дураков, готовых горбатиться на распоясавшихся от безнаказанности местечковых феодалов и рабовладельцев, — это пустая трата времени. Руководители из НАНБ не дадут соврать. Они ради личного стремительного обогащения много лет внедряли феодализм как главный способ организации научного процесса. В итоге работать в НАН некому от слова «совсем». Бегут оттуда все, и стар и млад. Остались лишь престарелые руководители и их отпрыски, и то чтобы доедать последние крохи из бюджетной кормушки. Так что о каком-либо росте чего бы то ни было можно забыть навсегда. Доедаем, донашиваем, доживаем».

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