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ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента

  • 9.03.2025, 22:12
ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента

Сторонники пророссийского политика устроили беспорядки в Бухаресте.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру пророссийского политика Кэлина Джорджеску для участия в выборах президента страны. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на телеканал Digi 24.

Решение последовало после того, как 8 марта Конституционный суд Румынии отклонил «как неприемлемые» несколько жалоб на возможное участие Джорджеску в будущих выборах, и решил, что политик может принимать участие в волеизъявлении. СМИ объясняли, что решение КС Румынии означает, что Джорджеску сможет баллотироваться в президенты Румынии на выборах 4 мая, если его кандидатуру утвердит ЦИК.

По информации Digi24, за утверждение кандидатуры Джорджеску проголосовали четыре члена избирательного бюро, против – 10. У политика также возникли проблемы с документацией.

Digi24 отмечает, что «вердикт» Центрального избирательного бюро можно в течение 24 часов обжаловать в том же Конституционном суде, у которого, в свою очередь, есть 48 часов на реакцию.

Телеканал сообщил, что собравшиеся под ЦИК сторонники Джорджеску, услышав новость об отколонении его кандидатуры на выборы, «начали вести себя агрессивно, и потребовалось вмешательство жандармов».

Журналисты рассказали, что несколько сторонников Джорджеску прорвали ограждение вокруг здания Центризбиркома, и потребовалось вмешательство полиции, чтобы восстановить порядок и вернуть ограждение на место.

Румынское издание Hotnews пишет, что возле здания ЦИК в Бухаресте собрались «несколько сотен» сторонников Джорджеску. Они бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы.

В жандармерии сообщили, что в здание ЦИК прорвались демонстранты, и жандармам пришлось применить слезоточивый газ «для успокоения ситуации».

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