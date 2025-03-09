ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента 9.03.2025, 22:12

Сторонники пророссийского политика устроили беспорядки в Бухаресте.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру пророссийского политика Кэлина Джорджеску для участия в выборах президента страны. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на телеканал Digi 24.

Решение последовало после того, как 8 марта Конституционный суд Румынии отклонил «как неприемлемые» несколько жалоб на возможное участие Джорджеску в будущих выборах, и решил, что политик может принимать участие в волеизъявлении. СМИ объясняли, что решение КС Румынии означает, что Джорджеску сможет баллотироваться в президенты Румынии на выборах 4 мая, если его кандидатуру утвердит ЦИК.

По информации Digi24, за утверждение кандидатуры Джорджеску проголосовали четыре члена избирательного бюро, против – 10. У политика также возникли проблемы с документацией.

Digi24 отмечает, что «вердикт» Центрального избирательного бюро можно в течение 24 часов обжаловать в том же Конституционном суде, у которого, в свою очередь, есть 48 часов на реакцию.

🇷🇴🚨BREAKING NEWS



The candidacy of Calin Georgescu for the presidential elections has been rejected by the Electoral Commission.



The country is in chaos.



Democracy has officially died in Romania and the European Union.



Europe has fallen.



pic.twitter.com/iCYtC2JFdn — Radio Europe (@RadioEuropes) March 9, 2025 🚨🇷🇴 Respinta la candidatura alle elezioni presidenziali del candidato estremista Calin Georgescu. Scontri a Bucarest fra suoi sostenitori e forze dell'ordine. pic.twitter.com/O1qIVRTnuG — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) March 9, 2025

Телеканал сообщил, что собравшиеся под ЦИК сторонники Джорджеску, услышав новость об отколонении его кандидатуры на выборы, «начали вести себя агрессивно, и потребовалось вмешательство жандармов».

Журналисты рассказали, что несколько сторонников Джорджеску прорвали ограждение вокруг здания Центризбиркома, и потребовалось вмешательство полиции, чтобы восстановить порядок и вернуть ограждение на место.

Румынское издание Hotnews пишет, что возле здания ЦИК в Бухаресте собрались «несколько сотен» сторонников Джорджеску. Они бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы.

В жандармерии сообщили, что в здание ЦИК прорвались демонстранты, и жандармам пришлось применить слезоточивый газ «для успокоения ситуации».

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