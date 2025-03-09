В США предложили давать Украине разведданные и вооружение до прекращения огня 4 9.03.2025, 22:32

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Линдси Грэм

С таким заявлением выступил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предлагает давать Украине разведданные и вооружение для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в интервью Fox News.

По словам Грэма, он обеспокоен прекращением поставок разведданных и оружия в Украину, пока продолжаются боевые действия.

«Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты», - заявил Грэм.

Ранее сенатор уже говорил о своих опасениях из-за паузы по обмену разведданными с Украиной.

«Меня очень волнует это в долгосрочной перспективе. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро», - отмечал политик.

Стоит добавить, что похожие опасения высказывают и другие республиканцы. Как сообщало издание The Hill, законодатели определяют, что Трамп мог бы временно приостановить поставки оружия в Украину для оценки войны, давления на союзников по НАТО для увеличения их взносов и создания окна для переговоров о мирном соглашении. Но при этом они предупреждают, что остановка потока оружия и боеприпасов на долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что в свою очередь подорвет рычаги влияния на РФ.

Также республиканцы считают, что доступ Украины к разведывательным данным должен быть восстановлен.

Приостановление помощи США для Украины

Напомним, после того, как между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка в Белом доме, США приостановили передачу оружия Украине, а также разведывательных данных.

Как пишут западные СМИ, Великобритания, Франция и другие европейские партнеры продолжают предоставлять Украине разведывательные данные, хотя их возможности меньше.

Аналитики отмечают, что отмена доступа к разведданным может повлиять на линию фронта, особенно на возможность нанести дальнобойные удары.

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