«Чуть-чуть напоминало ночную лигу» 9.03.2025, 22:42

архивное фото: pressball.by

Футбольные тренеры жалуются на условия для игр в Беларуси.

8 и 9 марта в Беларуси состоялись ответные матчи четвертьфиналов Кубка страны. После игр два тренера футбольных команд выразили недовольство тем, в какой обстановке проходили встречи, сообщает bel.football.

8 марта наставник брестского «Динамо» Александр Седнев посетовал на состояние искусственного газона в Жодино, где прошел ответный матч против «Торпедо-БЕЛАЗ»:

— Игра заслуживает антуража. Говорю это не только потому, что моя команда играла, но и касательно условий Первой, Второй лиги. Мы просто дискредитируем свой чемпионат. Мы можем, и я знаю это, создать лучшие условия. В Бресте же можно сделать поле. И не надо рассказывать про какую-то погоду или еще что-то. Я просто знаю, что работники 24 на 7 работают на поле. Мы тренируемся на натуральном газоне. И это сказано не в упрек работникам стадиона «Торпедо». Потому что, наверное, эти решения принимаются где-то на другом уровне.

С ним был солидарен тренер «Немана» Андрей Скоробогатько. 9 марта гродненская команда победила по пенальти «Ислочь». Игра прошла в столице на стадионе ФК «Минск».

«Знаете, нет ни сил, ни желания обсуждать матч. Слишком много сил потрачено на поле. Уже не буду говорить ничего, вчера тренеры высказались по поводу этих игр на таких полях. Да и освещение сегодня, я думаю, чуть-чуть напоминало ночную лигу», — сказал Скоробогатько.

В полуфинал Кубка Беларуси 2025 года пробились «Неман», «Торпедо-БЕЛАЗ», «МЛ Витебск» и «Витебск».

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