Создание нового военного союза для противодействия РФ: эксперт раскрыл сценарий 9.03.2025, 22:53

Александр Леонов

К процессу готова присоединиться и Великобритания, хотя она уже не является членом ЕС.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов прокомментировал вопрос перспектив перевооружения европейских стран в контексте вероятности военного противостояния с РФ.

«Безусловно, от стран-лидеров, таких как Германия и Франция, которые уже имеют совместные военные проекты, многое зависит. Они вносят львиную долю в финансирование Евросоюза, поэтому их политическая воля играет ключевую роль», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт отмечает, что к этому процессу готова присоединиться и Великобритания, хотя она уже не является членом ЕС.

«Например, Лондон заявил о своей готовности отправить войска в Украину. Это свидетельствует о том, что Британия, даже вне ЕС, может играть важную роль в создании нового военного союза в Европе», - указал он.

По словам аналитика, важно рассмотреть возможность привлечения к такому союзу, например, Канады как страны Большой семерки (G7), которые могут играть финансовую роль в ускорении создания новых систем безопасности.

«И здесь, кстати, есть интересная страна - Норвегия, которая имеет большие доходы от добычи газа и может стать одним из доноров ускоренного финансирования создания единого блока или европейских сил», - говорит он.

Собеседник согласился с мнением о том, что речь идет скорее о военном союзе, а не о создании единых вооруженных сил Европы.

«Ведь этот процесс очень сложный и длительный, а поскольку времени мало, то, вероятно, предпочтение будет отдано возможности объединения разных стран в единый военный блок, чем созданию общей армии. Хотя единая армия, с точки зрения управления, финансирования и т.д., является привлекательным проектом, к которому могут вернуться со временем», - добавил Леонов.

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