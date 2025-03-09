Консультант Пентагона рассказал о проблемах «передового российского танка»
- 9.03.2025, 23:12
Т-14 «Армата» не справился с практическими боевыми сценариями.
Российский танк Т-14 «Армата», несмотря на свою передовую конструкцию и сложные характеристики, не справился с практическими боевыми сценариями в Украине. Об этом пишет в статье для портала 19fortyfive консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.
Как напоминает эксперт, танк Т-14 был с помпой представлен еще в 2015 году на ежегодном параде в честь Дня Победы в Москве, однако сломался во время шествия бронетехники прямо на Красной площади.
Эксперт отмечает, что танк оказался «слишком продвинутым» для использования в жестокой боевой обстановке Украины. Его тяжелая оцифровка и дорогие датчики, разработанные в соответствии с западными стандартами безопасности, оказались крайне уязвимыми и дорогостоящими в реальных боевых условиях.
«Как один из этих сверхдорогих итальянских спорткаров, стоящих в выставочном зале, Т-14 обманчиво кажется механическим чудом. Но так будет до тех пор, пока вы не начнете ездить на нем, и тогда недостатки его высокотехнологичного дизайна развеют любые иллюзии относительно его практичности», — сказал 19FortyFive руководитель украинской оборонной компании.
T-14 был «новейшей» конструкцией, и его системы были серьезными отклонениями от предыдущих конфигураций российских танков. Его часто описывают как «высоко компьютеризированный» — настолько, что он мог работать как беспилотный танк.
«Но это значительное увеличение оцифровки платформы создало немало проблем с надежностью. Танк может похвастаться впечатляющим набором различных датчиков, но они уязвимы для условий боя и подвержены влиянию суровой среды», - отмечает эксперт.
Эта уязвимость еще больше подчеркивает другую проблему: стоимость танка.
T-14 Armata оценивается в 5–9 миллионов долларов за экземпляр. Сергей Чемзов, Глава национального оборонно-промышленного консорциума «Ростех» официально заявил, что Т-14 «слишком дорогой» для использования в Украине.
«Армате» пришлось бы противостоять ордам беспилотников и разнообразному арсеналу противотанковых ракет, используемых украинцами, так что, по словам Чемезова, «российским военным проще купить старые Т-90» — основной боевой танк предыдущего поколения — чем размещать Т-14 в Украине.
«Похоже, это судьба танка, как сейчас, так и в будущем. Уровень потерь в высокоуровневых конфликтах и потребность в более простом, легко ремонтируемом оружии делают Т-14 «Армата» непрактичным», - отмечает эксперт.