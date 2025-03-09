Эксперт по питанию назвал продукты, которые помогут заснуть 9.03.2025, 23:59

Их можно есть даже поздно вечером.

Если незадолго до сна вам хочется перекусить, то стоит избегать чего-то сытного. Однако есть ряд продуктов, которые не только не навредят в случае употребления незадолго до сна, но и будут полезными, ведь и избавят от чувства голода, и помогут быстрее заснуть.

Эксперт сказал, что можно есть незадолго до сна, если у вас есть проблемы с засыпанием. Он назвал несколько продуктов, среди которых один точно всех удивит - это темный шоколад, пишет The Mirror.

Руководитель отдела пищевых продуктов в службе подписки Grubby на растительные рецепты Фергюс Смитерс утверждает, что темный шоколад, который содержит триптофан, повышает уровень серотонина, что помогает регулировать сон.

«Темный шоколад содержит несколько питательных веществ, которые могут способствовать сну, например магний и триптофан. Магний - это минерал, который может помочь расслабить мышцы и способствовать успокоению, что облегчает засыпание. Триптофан - это аминокислота, которая может повышать уровень серотонина, который может помочь регулировать сон и настроение», - объяснил эксперт.

Также он отметил, что продуктом, который может помочь заснуть, является авокадо.

Если вам хочется чего-то более здорового, но такого же вкусного, что поможет вам быстрее заснуть, можно выбрать такие фрукты, как бананы или киви.

«Фрукты, такие как киви и банан - отличные варианты для употребления перед сном. Киви богаты серотонином, нейромедиатором, который регулирует ваш цикл сна и бодрствования, естественным образом помогая вам заснуть глубже. Так же еще одним ключевым фруктом являются бананы, которые содержат магний, калий и триптофан, помогающие расслабить мышцы и способствующие сну. Бананы также имеют высокое содержание клетчатки, благодаря чему вы чувствуете сытость и удовольствие перед тем, как заснуть», - объяснил эксперт.

Также он отметил, что можно есть капусту кале, которая имеет много преимуществ для здоровья благодаря содержанию кальция, калия и магния.

«Как калий, так и магний расслабляют напряженные мышцы и способствуют лучшему сну».

Еще одна рекомендуемая пища, которую можно употреблять перед сном - это хумус, который утолит ночной голод, а также расслабит.

«Хумус также богат триптофаном и фолиевой кислотой, которые помогают регулировать режим сна. Вы можете сочетать хумус с различными овощами, такими как морковь, сельдерей, перец, огурцы или помидоры черри для идеальной закуски поздней ночью», - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что если вы пытались изменить свои вечерние привычки, но это все равно не помогло избавиться от бессонницы, и проблемы со сном вас преследуют уже длительный период времени, то стоит обратиться к врачу.

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